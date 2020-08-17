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أخبار البلد

وزير الإنتاج الحربى يبحث مع الملحق العسكري الأمريكي تبادل الخبرات وتكنولوجيا التصنيع

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 02:28 م
صدى البلد
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كريم الخطيب
استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى، الجنرال رالف جروفر ملحق الدفاع العسكري في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى  ، وذلك  لبحث سبل تعزيز موضوعات التعاون المشترك بين الجانبين وإمكانية تبادل الخبرات وتكنولوجيا التصنيع في مجالات التصنيع المختلفة.

 في بداية اللقاء تم الترحيب بالجنرال  رالف جروفر وقام الأخير بتقديم التهنئة لوزير الدولة للإنتاج الحربى علي توليه حقيبة الوزارة، وخلال اللقاء أكد      الوزير " مرسي" علي أهمية تعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الأمريكية في مختلف المجالات 

كما تم التأكيد على حرص مصر على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الصناعية الممتدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تمثل ركيزة هامة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط 

  وتناول اللقاء الإشارة إلى أنه يتم التطوير بشكل دائم في مختلف المنشآت التدريبية والتصنيعية والبحثية التابعة للوزارة ومن المهم الإستفادة بالخبرات المتوفره بالجانب الأمريكي للمساهمه في هذا التطوير. 

وعن التعاون العسكري المصري الأمريكي أكد الجنرال رالف جروفر ملحق الدفاع العسكري في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة أن العلاقات الثنائية بين الجانبين في مجال الدفاع تتميز بتاريخ كبير واصفا العلاقات بأنها "قوية مثلما كانت دائما" ، وأعرب عن تطلعه للعمل معا لمواجهة التحديات التي تواجه ليس البلدين فقط لكن أيضا دول المنطقة.
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