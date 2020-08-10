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أخبار البلد

استكمالا لسير العمل.. محمد مرسي يلتقي عددا من رؤساء شركات الإنتاج الحربي

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 11:17 ص
اللواء محمد مرسي
اللواء محمد مرسي يلتقي بعدد من رؤساء شركات الإنتاج الحربي
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كريم الخطيب
اجتمع المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي اليوم ورؤساء مجالس إدارات شركات "أبو زعبل للكيماويات المتخصصة" م 18 الحربي، "شركة المعصرة للصناعات الهندسية" م 45 الحربي، "شركة حلوان للصناعات غير الحديدية" م 63 الحربي، بحضور الدكتور مهندس حسن أحمد عبد المجيد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

وصرح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة الإنتاج الحربي، محمد عيد بكر، بأن هذا اللقاء يهدف إلى الوقوف على الموضوعات والمشروعات التي تقوم بتنفيذها مصانع (63،45،18) الحربية، والاطلاع على الإمكانيات التكنولوجية والطاقات البشرية المتوفرة بها والموقف التنفيذي للمشروعات المشاركة في تنفيذها، إلى جانب دورهم في التصنيع الحربي، كما تم مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة وسبل تحقيقها.

وأكد "مرسي" خلال اللقاء على استكمال سير العمل وفقا للخطط الموضوعة سابقًا مع العمل على تطويرها لإحداث طفرة صناعية من خلال زيادة عمق التصنيع المحلي مع استحداث مجالات جديدة للعمل، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمخطط الزمنى للانتهاء من تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها وكذا البدء بالمشروعات المستجدة. 

وحث وزيرا الإنتاج الحربي، على ضرورة بذل الجهد لاستكمال الدور الوطني الذى تقوم به الوزارة في النهوض بالصناعة الوطنية وتعميقها على الصعيدين الحربي والمدني بالتعاون مع مختلف الجهات الصناعية داخل مصر وخارجها وعلى رأسها الهيئة العربية للتصنيع والوزارات المختلفة وشركات القطاع الخاص. 

وقال "مرسي" إن وزارة الإنتاج الحربي تعد الركيزة الأولى للتصنيع العسكري وأحد الأذرع الصناعية للدولة من خلال استغلال فائض طاقتها الإنتاجية لصالح الإنتاج المدني وصولًا للتصدير للخارج"، مؤكدًا أن هذا الدور لن يكتمل إلا بجهد سواعد الإنتاج الحربي وأبنائها المخلصين لدفع عجلة الإنتاج والتنمية ومواكبة أحدث التطور التكنولوجي في التصنيع الحربي والمدني.
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