216 ألف طن صادرات غذائية في أسبوع.. الموالح والبصل يدخلان موانئ 191 دولة

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 23 لعام 2026، وذلك عن الفترة من 20 - 26 يونيو 2026، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

في إطار تنفيذ خطة الهيئة لتعزيز الرقابة على قطاع التصنيع الغذائي والتداول المحلي والدولي، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 150 زيارة معاينة، استهدفت تقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء، وتم تسجيل 11 منشأة، فيما تمكنت 3 منشآت أخرى من استيفاء اشتراطات الهيئة خلال الأسبوع الماضي، وذلك ضمن جهود التأهيل وتوفيق الأوضاع.

وفي ذات السياق الرقابي، قامت إدارة الرقابة على المحطات ومراكز التعبئة بتنفيذ 87 زيارة فحص وتفتيش في محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنوفية، البحيرة، الإسماعيلية، الشرقية، الغربية، القليوبية، الفيوم، كفر الشيخ وبني سويف، وتم تسجيل 4 منشآت خلال الأسبوع الماضي، كما أصدرت الإدارة 1297 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 936 شركة مصدرة.

ووفقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة، بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة نحو 4500 رسالة غذائية بإجمالي 216 ألف طن، صادرة عن 1484 شركة مصدرة، وقد شملت هذه الرسائل نحو 760 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت ثمار وفواكه، خضراوات ودرنات، محضرات من الخضر والفاكهة، دقيق ومنتجات من الحبوب ومنتجات غذائية متنوعة.

وبلغ عدد أصناف الفواكه المصدرة 40 صنفًا بإجمالي كميات وصلت إلى 53 ألف طن، حيث تصدرت الموالح خلال الأسبوع الماضي أيضًا قائمة الفواكه المصدرة بإجمالي 23 ألف طن، تلاها العنب بنحو 14 ألف طن، ثم الفراولة بإجمالي 12 ألف طن.



كما بلغ عدد أصناف الخضراوات المصدَّرة 42 صنفًا، بإجمالي كميات بلغت 45 ألف طن، حيث تصدر البصل قائمة الخضراوات المصرية المصدَّرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا، بإجمالي 12 ألف طن، تلته البطاطس بإجمالي 7 آلاف طن، ثم البطاطا بإجمالي 6 آلاف طن.

وتصدرت أمريكا قائمة الدول المستوردة للصادرات الغذائية المصرية خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من السعودية، ليبيا، السودان والإمارات من بين إجمالي 191 دولة مستوردة.

وفيما يتعلق بالمنافذ التصديرية، احتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي أيضًا بإجمالي 1185 رسالة، يليه ميناء دمياط بـإجمالي 768 رسالة، ثم ميناء العاشر من رمضان بإجمالي 470 رسالة.



وفي إطار دعم الصادرات الغذائية، أصدرت الهيئة خلال الفترة الماضية 1515 شهادة صحية للتصدير، وذلك وفقًا للآلية المعتمدة بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد 2002 رسالة، بإجمالي كمية تُقدر بــ 275 ألف طن، مستوردة من قبل 868 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل القمح، زيوت متنوعة وفول الصويا، فيما تصدرت أوكرانيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من إندونيسيا، روسيا، أورجواي وأمريكا من بين إجمالي 85 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصري.



واستمر ميناء الإسكندرية في احتلال المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 675 رسالة، يليه ميناء القاهرة الجوي في المركز الثاني بإجمالي 350 رسالة، ثم ميناء دمياط بـإجمالي 232 رسالة.

وفيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، تم الإفراج عن 1273 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 570 رسالة، وفي سياق تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 101 رسالة، وفيما يخص نشاط الاستيراد، فقد تم إصدار تراخيص استيراد لــ 89 مستورد خلال نفس الفترة.

ونفّذت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية بالهيئة، خلال الأسبوع الماضي 55 مأمورية تحفظ شملت المرور على 73 منشأة غذائية، وذلك لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير الدولية، بما يضمن وصول غذاء آمن وصحي إلى المستهلك المصري.

كما تم التحفظ على 182 رسالة غذائية واردة، إلى جانب الاستمرار في التحفظ على 11 رسالة مرفوضة معمليًا، في إطار تعزيز منظومة الرقابة على الواردات الغذائية وحماية صحة المستهلك.



وفيما يخص السعة التخزينية وعدم تكدس الرسائل الغذائية بالموانئ المصرية، قامت الهيئة بإعادة تصدير 2 رسالة مرفوضة، بما يسهم في ضمان انسيابية حركة الواردات وتحقيق أعلى مستويات الحماية الصحية للمواطنين.

وفي إطار جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء لمتابعة السلع الاستراتيجية والتأكد من سلامتها وجودتها، نفذت الإدارة عددًا من الزيارات التفتيشية على المخابز، شملت 3 مخابز بلدية و 3 مخابز أخرى سياحية، وذلك للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة وضمان وصول منتجات آمنة وصالحة للاستهلاك.



ومع انطلاق موسم توريد القمح المحلي لعام 2026 تشارك الهيئة القومية لسلامة الغذاء، من خلال غرفة العمليات التابعة لإدارة السلع الاستراتيجية، في تنفيذ حملات مرور ميدانية على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة انتظام سير عمل لجان استلام القمح المحلي وتذليل أية معوقات قد تواجهها.

كما تم إضافة فترة عمل مسائية، من الساعة 8 مساءً وحتى 12 منتصف الليل، لاستلام المحصول من المزارعين، وذلك تيسيرًا عليهم.



وفيما يتعلق بالمنشآت التخزينية، واصلت الإدارة حملاتها الميدانية بالمحافظات ذات النشاط التخزيني المرتفع، حيث نفذت 31 مأمورية رقابية شملت محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، البحر الأحمر والفيوم.

كما تابعت الإدارة أعمال تسجيل المنشآت التخزينية، ليصل إجمالي عدد المخازن المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 1666 مخزنًا.

واستقبلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 204 شكوى واردة من جهات متعددة، من بينها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك، وموقع الهيئة الإلكتروني والترصد المبني على الحدث، إلى جانب الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة.



وقد تم معالجة عدد من الشكاوى، بينما يجري حاليًا فحص باقي الشكاوى لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.

وفي إطار الاستجابة الفورية للبلاغات الواردة، نفّذ مفتشو الإدارة العامة لخدمة المواطنين حملات رقابية ميدانية استهدفت 550 منشأة غذائية بعدد من المحافظات، شملت الشرقية، الغربية، المنوفية، بورسعيد، جنوب سيناء، سوهاج، البحر الأحمر، السويس، الإسماعيلية، دمياط، الدقهلية، الأقصر، قنا ومدينة العبور ، وهدفت هذه الحملات إلى التحقق من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة ومدى التزام المنشآت بالاشتراطات المعتمدة، حيث تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بحق المنشآت التي رُصدت بها مخالفات تؤثر على سلامة الغذاء.



وتناشد الهيئة المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مخالفة قد تمس سلامة الغذاء أو تشكل خطرًا على الصحة العامة، ويمكن تقديم الشكاوى من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة – مجلس الوزراء عبر الرابط: https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx، أو عبر الخط الساخن 16528، كما يمكن التواصل المباشر مع الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالهيئة على الرقم: 01555771100 (اتصال أو واتس آب)، أو من خلال البريد الإلكتروني: [email protected]، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وفيما يخص أنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 35 مأمورية رقابية استهدفت فروع منشآت السلاسل التجارية بعدد من المحافظات، وذلك للتحقق من مدى التزامها باشتراطات سلامة الغذاء.



وشملت الحملات محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الغربية، البحيرة، الدقهلية، المنوفية، أسيوط، مرسى مطروح، بورسعيد، دمياط، الشرقية، المنيا، سوهاج، القليوبية ومدينة الغردقة.

وبلغ إجمالي عدد الفروع المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء 2223 فرعًا، تتبع 64 سلسلة تجارية.

وقد واصلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة جهودها في دعم منظومة تداول الأغذية، حيث تم خلال الأسبوع الماضي فحص 376 منتجًا جديدًا، وتنفيذ 2 مأمورية رقابية، واعتماد 19 شركة عاملة في هذا القطاع، إلى جانب إصدار 85 موافقة إعلانية.

أما فيما يتعلق بمراقبة قطاع الألبان، فقد نفّذت الهيئة 15 مأمورية تفتيشية على المحالب، و8 مأموريات أخرى على مراكز تجميع الألبان، في محافظات ذات كثافة إنتاجية عالية شملت الإسكندرية، دمياط، بني سويف، البحيرة، الفيوم، الدقهلية، الشرقية والغربية، وذلك بهدف التحقق من مدى الالتزام باشتراطات سلامة وجودة الألبان في مختلف مراحل التداول.

وفي إطار تعزيز الرقابة على المنشآت السياحية، كثفت إدارة الرقابة على المنشآت السياحية زياراتها الميدانية، والتي شملت أعمال التفتيش الدوري ومراجعة التراخيص بالمطاعم والفنادق، حيث نفذت الإدارة 42 زيارة، وذلك بعدد من المحافظات شملت القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحر الأحمر، السويس، أسوان، الأقصر، مرسى مطروح والدقهلية.

كما نفّذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 13 جولة رقابية على وحدات الطعام المتنقلة بمحافظات القاهرة، الجيزة، الأقصر، القليوبية وقنا.

وواصلت الإدارة العامة للمجازر جهودها الرقابية والتوعوية خلال الأسبوع الماضي، حيث نفّذت 16 زيارة تفتيشية استهدفت مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء، إلى جانب تنفيذ 82 جولة متابعة على مصانع إنتاج المغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني، وذلك بمحافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية،الدقهلية والبحيرة، لمراقبة عمليات التصنيع والتأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية المعتمدة، كما تم تسجيل مجزر لحوم خلال الأسبوع الماضي.

وأصدرت الإدارة 11 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد سحب العينات اللازمة والتأكد من مطابقتها لاشتراطات التصدير المعتمدة.

وواصلت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء أنشطتها الرقابية خلال الفترة الماضية، حيث نفّذت 19 مأمورية رقابية على منشآت تصنيع المواد الملامسة للغذاء، والتي تشمل البلاستيك، الزجاج، المعادن، المطاط، الكرتون، الورق والخزف، بالإضافة إلى مصانع أجهزة الطبخ الكهربائية، ماكينات التعبئة والتغليف وماكينات تجهيز الحلوى، وذلك في محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، المنوفية، البحيرة ودمياط.

وبلغ إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء 875 منشأة، في مؤشر يعكس تزايد التزام هذا القطاع الحيوي بالضوابط الفنية المعتمدة.

وفي إطار سعي الهيئة إلى دعم وتطوير قطاع الأسماك وتعزيز جودة المنتجات السمكية، نفّذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية خلال الأسبوع الماضي 18 زيارة ميدانية بمحافظات البحيرة، الدقهلية وبورسعيد، وشملت مراكب وسفن الصيد، مصانع الأسماك، موردي المنتجات البحرية، وشركات التصدير والتجهيز، وذلك للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير الفنية المعتمدة، ووصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة بالهيئة إلى 806 منشأة تتنوع ما بين مصانع وموردين ومراكب ومزارع سمكية بمختلف المحافظات.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الفترة الماضية بفحص 461 طلب تظلم وارد من مختلف الموانئ، وذلك في إطار دورها في مراجعة قرارات التحفظ أو الرفض الصادرة بحق الرسائل الغذائية الواردة، والتأكد من استيفاء الإجراءات وفقًا للضوابط الفنية المعتمدة، بما يضمن تحقيق العدالة وتحقيق التوازن بين متطلبات سلامة الغذاء وسرعة الإفراج الجمركي.

حملات على الأغذية المتداولة بالمحافظات:

في إطار تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية الرقابة على سلامة الأغذية المتداولة بالسوق المحلي، نفذت الهيئة حملاتها الرقابية المكثفة بجميع محافظات الجمهورية، حيث شملت 224 مركزًا وحيًا من خلال 31 فرعًا تابعًا للهيئة، وخلال الأسبوع الماضي تم توجيه 1535 مأمورية على مستوى الجمهورية، شملت المرورعلى 5053 منشأة غذائية خضعت للرقابة، وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب ترخيص 157 سيارة تبريد وتجميد (ثلاجة) بعد استيفاء الاشتراطات المقررة.

كما نفذت الهيئة 1782 مأمورية رقابية على تداول الأغذية داخل مراكز التأهيل والإصلاح وقوات الأمن، بالإضافة إلى تنفيذ مأموريات مشتركة مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، ومديريتي التموين والطب البيطري بمحافظة القاهرة، استهدفت 45 منشأة غذائية.

حملات الهيئة التفتيشية المشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى بمختلف المحافظات:

وفي إطار توجيهات الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، نفّذت فروع الهيئة بالمحافظات حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية، استهدفت المنشآت الغذائية المختلفة، وذلك لتعزيز منظومة الرقابة على سلامة الغذاء، وضمان وصول منتجات آمنة وسليمة للمواطنين.

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 20 حملة تفتيشية مشتركة، بالتعاون مع (المحافظة، مديرية التموين، مديرية الطب البيطري)، شملت المرور على 160 منشأة غذائية بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وذلك للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء.

وأسفرت الحملات عن ضبط 2 طن و280 كجم من المقرمشات تحتوي على صبغة غير مصرح باستخدامها، بالإضافة إلى 161 كجم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي (سناكس، توابل، أجبان).

وبالتنسيق مع المحافظة، تم تنفيذ حملات موسعة بالتعاون مع إدارة تراخيص المحال العامة على 25 منشأة غذائية غير مرخصة، وذلك للتأكيد على أهمية الالتزام بإجراءات الترخيص، وسرعة التوجه إلى الجهات المختصة

لاستكمال إجراءات الترخيص وتقنين أوضاع تلك المنشآت، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وسلامة المواطنين.

كما تم تحرير 52 محضرًا لنقص اشتراطات سلامة الغذاء ببعض المنشآت المخالفة، والتي سبق التنبيه عليها بضرورة الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة لسلامة الغذاء.

وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين بمنطقة وسط وغرب الدلتا، تم المرور على 22 منشأة غذائية، وأسفرت الحملات عن ضبط 1 طن و50 كجم من الرنجة غير مدون عليها بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والإنتهاء، ويشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى 2 طن من عسل الجلوكوز معبأ داخل تانك غير صالح للتعبئة، ويشتبه في صلاحيته للإستهلاك الآدمي.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء، لرفع مستوى الوعي العام وتعزيز التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، تم تنفيذ 25 حملة توعوية، شملت توعية المستهلكين بضرورة التأكد من وجود البيانات الإلزامية على المنتجات قبل الشراء، وعدم شراء المنتجات غير المستوفاة للبيانات، مع التأكد من تواريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية للسلع الغذائية قبل شرائها.

وتم تنفيذ 56 قرارًا صادرًا عن النيابة العامة، شملت أعمال الفحص وسحب العينات.

أيضًا، جرى تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن، وإدارة قوات الأمن، ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، فضلًا عن الإشراف على توريد اللحوم والدواجن بمستشفيات محافظة الغربية.

ونفذ فرع الهيئة بمحافظة المنوفية 5 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، جهاز حماية المستهلك، مجلس مدينة الشهداء)، شملت المرور على 13 منشأة غذائية.

وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط ثلاجة لحوم وتجهيزات للمطاعم، حيث تم ضبط 1200 كجم من اللحوم المتنوعة بعضها منتهي الصلاحية، وأخرى غير مدون عليها أي بيانات توضح مصدرها أو صلاحيتها، وتبين بفحص المنشأة افتقارها إلى الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء بما يمثل خطرًا على المنتجات وصحة المستهلكين، و قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما كشفت الحملات عن عدد من المخالفات داخل بعض المنشآت الغذائية، تمثلت في عدم استيفاء الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء وعدم استكمال إجراءات الترخيص، وتم توعية أصحاب تلك المنشآت بضرورة تحسين منظومة سلامة الغذاء والالتزام بالاشتراطات والضوابط المعتمدة من الهيئة، مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم واستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المختلفة.

ونفذ فرع الهيئة بمحافظة الأقصر ومحافظة قنا 21 حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع وزارة السياحة، مديرية التموين، مديرية الطب البيطري، جهاز حماية المستهلك، شرطة المسطحات ومجلس المدينة، حيث شملت المرور على 69 منشأة غذائية، وأسفرت الحملات عن تحرير 3 محاضر، وإعدام كميات من المواد الغذائية المتنوعة مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى منتجات أخرى ظهرت عليها تغيرات في خواصها الطبيعية، بما يضمن عدم تداولها بالأسواق وحفاظًا على صحة المستهلكين.

كما تم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل لدى الهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم وفقًا للضوابط المقررة.

وأجرى فرع الهيئة بمحافظة الإسماعيلية 4 حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع مديرية التموين، جهاز حماية المستهلك، ورئاسة مجلس مدينة التل الكبير، استهدفت 10 منشآت غذائية.

وأسفرت الحملات عن تحرير محضر تحفظ لكمية من المواد الغذائية المتنوعة بلغت 24 طن و308 كجم من الأغذية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم تحرير 2 محضر إعدام لكميات مم المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وأخرى ظهرت عليها علامات الفساد، إلى جانب 6 محاضر لعدم توافر شهادات صحية للعاملين وعدم استيفاء المنشآت محل التفتيش لاشتراطات سلامة الغذاء، بالإضافة إلى تحرير 2 محضر توصية بالغلق لمنشآت تمثل خطرًا على الصحة العامة.

وتم التنبيه على القائمين على تلك المنشآت بضرورة التسجيل لدى الهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء، مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم طبقًا للضوابط المعتمدة من الهيئة.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة كفر الشيخ بتنفيذ 5 حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع مديرية التموين، مديرية الطب البيطري، جهاز شئون البيئة، هيئة التنمية الصناعية ومجلس المدينة، شملت المرور على 11 منشأة غذائية، وأسفرت تلك الحملات عن التحفظ على 2740 كجم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر (حلوى أطفال، جلوكوز)، مع تحرير 2 محضر بالمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 5 حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع (مديرية التموين، مديرية الطب البيطري، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك، مجلس المدينة)، شملت الحملات المرور على 18 منشأة غذائية بمراكز المنزلة، بني عبيد، تمي الأمديد، المنصورة والسنبلاوين.

وأسفرت الحملات عن تحرير 6 محاضر، تنوعت بين محاضر ضبط لكمية بلغت 500 كجم من المواد الغذائية المشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ومحاضر لعدم توافر شهادات صحية للعاملين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المرصودة.

ونفذ فرع الهيئة بمحافظة الفيوم 7 حملات تفتيشية موسعة بالتعاون مع مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك، شملت المرور على 50 منشأة غذائية.

وأسفرت عن ضبط 5 طن من المخللات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، أيضًا تم ضبط 699 كجم من المواد الغذائية المتنوعة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي إطار الدور التوعوي للهيئة، تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة تعزيز إجراءات سلامة الغذاء والالتزام بالاشتراطات الصحية المعتمدة، مع أخذ تعهدات عليهم بتوفيق أوضاعهم والتسجيل لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية موسعة بالاشتراك مع (مديرية التموين، نائب رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة، الإدارة التموينية، إدارة المجازر، جهاز حماية المستهلك)، شملت المرور على 45 منشأة غذائية بنطاق مراكز ومدن (كفر البطيخ، الزرقا، فارسكور، دمياط القديمة، كفر سعد، السرو).

وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من الأغذية المتنوعة منتهية الصلاحية، وأخرى ثبت تغير خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك بناءً على طلب صاحب المنشأة وبحضور ممثلي الهيئة وأعضاء اللجنة المشتركة، لضمان عدم تداولها بالأسواق وحفاظًا على صحة وسلامة المستهلكين.

ونفذ فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان 3 حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، مديرية التموين والمحافظة، شملت المرور على 13 منشأة غذائية، وأسفرت الحملات عن تحرير 1 محضر إعدام لكميات من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي إطار التنسيق المشترك مع مديرية التموين، تم تنفيذ حملة رقابية استهدفت محال عصير القصب، حيث جرى سحب 2 عينة لإجراء الفحوص والتحاليل اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات والمعايير المعتمدة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحر الأحمر (مدينة الغردقة) 10 حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع (مديرية التموين، مديرية الطب البيطري، جهاز حماية المستهلك، الحي، إدارة البيئة بالمحافظة)، شملت المرور على 55 منشأة غذائية، وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر، وتحرير 3 محاضر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.

ونفذ فرع الهيئة بمحافظة البحيرة 7 حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع (مديرية الطب البيطري، جهاز حماية المستهلك، مجلس المدينة) شملت المرور على 53 منشأة بمدن شبراخيت، كفر الدوار، دمنهور، أبو حمص، المحمودية، إيتاي البارود.

وأسفرت الحملات عن ضبط كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر (لحوم، كبدة مجمدة، مصنعات لحوم، أسماك، دواجن)، وتم تحرير 2 محضر ضبط واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المرصودة.

كما تم التنبيه على أصحاب المنشآت بضرورة الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والتعليمات الخاصة بتداول الغذاء، لضمان توفير غذاء آمن وسليم للمستهلكين، وذلك في إطار حرص الهيئة على رفع كفاءة منظومة سلامة الغذاء وتعزيز الرقابة على الأسواق المحلية.

ونفذ فرع الهيئة بمحافظة بني سويف حملة تفتيشية موسعة بالاشتراك مع ديوان عام المحافظة، شملت المرور على 3 منشآت غذائية، وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية المجمدة منتهية الصلاحية.

وقام فرع الهيئة بمحافظة بورسعيد بتنفيذ 17 حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع (مديرية التموين، جهاز حماية المستهلك، حي مناخ)، حيث تم المرور على 64 منشأة غذائية بنطاق المحافظة.

وأسفرت الحملات عن ضبط كميات متنوعة من الأغذية منتهية الصلاحية، إلى جانب كميات من المواد الغذائية التي ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي نتيجة تغير خواصها الطبيعية.

كما تم إعدام كمية أخرى من المواد الغذائية غير الصالحة للتداول، وتم الإعدام بمعرفة صاحب المنشأة وتحت إشراف الجهات المختصة، وفقًا للإجراءات المتبعة.