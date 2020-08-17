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فن

بفستان أسود قصير.. هنا الزاهد تبهر متابعيها بأحدث إطلالة

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 05:20 م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيدوهات إنستجرام.

ظهرت هنا الزاهد فى الصورة بفستان أسود قصير من أحدث ظهور لها.

مما أثار إعجاب متابعيها معلقين:
-قمر ماشاء الله
-ايه الجمال ده يا فنانة  

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وتشارك هنا الزاهد في فيلم "الغسالة" مع احمد حاتم  ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.

كان صناع فيلم "الغسالة" قد احتفلوا بانتهاء التصوير، ونشرت الشركة المنتجة للعمل صورة عبر حسابها من الكواليس وكتبت "فركش".

الغسالة" إنتاج مشترك بين شركات "نيو سينشري" و"أفلام مصر العالمية" و"سينرجي"، ويتولى التوزيع محليًَا شركة "دولار فيلم".

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