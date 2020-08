كلنا معكم.. عاصي الحلاني ينشر فيديو قبل وبعد انفجار بيروت

وظهر فى الفيديو بيروت قبل الدمار والانفجار وبعده .

وحصد الفنان عاصي الحلاني 710 آلاف مشاهدة بأحدث كليباته «رجعتيني لبدايتي»، وذلك بعد طرحه عبر قناة روتانا الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 22 يوليو 2020.

كليب رجعتيني لبدايتي لـ عاصي الحلاني، من كلمات: عبير أبو إسماعيل، ألحان: حسان عيسى، توزيع: عمر صباغ، ماسترينج: محمد المقهور.

#Lebanon , our beautiful homeland, you are never alone. We will always be with you. We will raise you back up #Beirut . We are stronger together, one Lebanon, one people, one goal. Kilna Makoon #كلنا_معكم 🙏🇱🇧 pic.twitter.com/0OLEj2E1zv