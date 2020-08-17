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فن

كلنا معكم.. عاصي الحلاني ينشر فيديو قبل وبعد انفجار بيروت

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 06:32 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر الفنان عاصي الحلاني مقطع فيديو بعد انفجار بيروت الذي تسبب في دمار هائل، وأدى إلي وفاة المئات وإصابة الآلاف.

وظهر فى الفيديو بيروت قبل الدمار والانفجار وبعده .

وكتب عاصي الحلاني على الفيديو، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "لبنان وطننا الجميل لست وحدك.. سنكون دائما معك. سنرفعك احتياطيًا #Beirut. نحن أقوى معا ، لبنان واحد ، شعب واحد ، هدف واحد. كيلنا ماكون# كلنا_معكم".

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وحصد الفنان عاصي الحلاني 710 آلاف مشاهدة بأحدث كليباته «رجعتيني لبدايتي»، وذلك بعد طرحه عبر قناة روتانا الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 22 يوليو 2020. 

كليب رجعتيني لبدايتي لـ عاصي الحلاني، من كلمات: عبير أبو إسماعيل، ألحان: حسان عيسى، توزيع: عمر صباغ، ماسترينج: محمد المقهور. 
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