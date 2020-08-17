رسميًا.. بيع نادي روما الإيطالي لـ مستثمرين أمريكيين





وجاء ذلك بعد سلسلة من المفاوضات المستمرة مع جيمس بالوتا رئيس النادي الإيطالي السابق.





ونشر نادي روما الإيطالي بيانًا جاء فيه: "أعلنت مجموعة فريديكين عن استحواذ روموليس وريموس LLC على حصة الأغلبية البالغة 86.6٪ في النادي، وستقدم عرضًا إلزاميًا لشراء الأسهم العادية المملوكة للصغار المساهمين، والتي تمثل نحو 13.4٪ من رأس مال النادي".





ووعد دان فريديكين رئيس مجلس الإدارة الجديد جمهور فريقه بأن يجعل النادي أحد أفضل الأندية في العالم.





وتقدم عدد من المستثمرين العرب لشراء نادي روما، لكن مجموعة فريديكين الأمريكية قامت بالاستحواذ على النادي.

انتقلت ملكية نادي روما الإيطالي، اليوم الاثنين، رسميًا لمجموعة فريديكين الأمريكية.