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أخبار العالم

مجلس الوزراء الكويتي يعلن آخر تطورات الحالة الصحية لـ أمير البلاد

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 07:00 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن مجلس الوزراء الكويتي اليوم الاثنين آخر مستجدات الحالة الصحية لأمير البلاد.


وقال مجلس الوزراء عقب اجتماعه: "طمأن رئيس مجلس الوزراء المجلس على التحسن المستمر الذي تشهده صحة أمير البلاد".


وأضاف: "عبر المجلس عن عميق ارتياحه، سائلًا المولى العلي القدير أن يديم على سموه نعمة الصحة والعافية وأن يحفظه من كل سوء".


وقبل أيام، أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي أن صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تظهر تحسنا ملحوظا.


كان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد غادر البلاد، في 23 يوليو الماضي، متوجهًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وذلك لاستكمال العلاج.
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