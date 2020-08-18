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سيارات

شاهد| سباق تسارع جديد بين بورشه 911 توربو S و بي ام دبليو M8 ونيسان جي تي ار

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

نشرت صفحة CARWOW المتخصصة فى قطاع السيارات الشهيرة على موقع الفيديوهات يوتيوب سباق تسارع جديد بين بورشه 911 توربو S و بي ام دبليو M8 ونيسان جي تي ار .


وظهر خلال مقطع الفيديو الذي لقى اعجاب الالاف حول العالم من محبي سباقات التسارع بين السيارات الخارقة  منافسة قوية من بورشه 911 توربو S الجديدة ، حيث كانت تسير في مضمار سباق وكادت أن تتغلب على ماكلارين 720S، وأظهرت أداءً مميزًا في سباقات التسارع .


وخضعت السيارات الثلاث المتنافسة في سباق التسارع وهم بورشه 911 توربو S و بي ام دبليو M8 ونيسان جي تي ار الى عدد من الاختبارات ومنها اختبار السرعة من نقطة ثابتة ثم بعد ذلك من الوضع المتحرك .


وتستمد نيسان جي تي ار Liberty Walk قوتها من محرك V6 مزدوج التيربو سعة 3.8 لتر بقوة 690 حصان و 830 نيوتن.متر من عزم الدوران، والمثير للدهشة أنها ليست الأثقل بين الثلاثة حيث يبلغ وزنها 1750 كجم.


وتستمد السيارة بي ام دبليو M8 كومبتيشن قوتها من محرك V8 مزدوج التوربو سعة 4.4 لتر بقوة 616 حصان وعزم دوران يبلغ 750 نيوتن.متر، في حين أنها الأثقل بين السيارات المتنافسة بوزن يبلغ 1950 كجم.

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