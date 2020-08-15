أسعار أشهر 5 سيارات ألماني مستعملة في السوق المصرية.. صور

تشتهر السيارات الألمانى فى مصر والعالم بالرفاهية والفخامة لكن مقابل ذلك هناك ارتفاع متزايد بـ أسعارها يوم بعد يوم ، ويعشقها كثيرون بسبب ثباتها ومتانتها والفخامة التى تتميز بها .





وهناك 5 سيارات متواجدة حتى يومنا هذا فى الاسواق المصرية وثابتة لنفسها واسعارها تتراوح من 60 ألف جنيه وحتى 130 الف جنيه ، وسنقوم باستعراضها خلال السطور القادمة .





اقرأ أيضا :

بالأرقام.. 2 مليون جنيه خسائر حادث حمو بيكا في الساحل الشمالي.. صور





فولكس فاجن جولف 4

تعتبر السيارة جولف 4 هى الجيل الرابع من فولكس فاجن ، وتم عرضها للجمهور في عام 1997 في معرض فرانكفورت للسيارات ، وهى من اشهر السيارات الشبابية حتى يومنا هذا فى السوق المصرية وتتراوح اسعارها من 50 الف جنيه الى 100 الف جنيه على حسب سنة الصنع والمواصفات .

اما محرك السيارة يصل الى 130 حصان ، و تتميز باستهلاك منخفض للوقود في المتوسط حوالي 8 لترات من البنزين لكل 100 كيلومتر. المحرك الأكثر اقتصادا وطاقة منخفضة يستهلك ما لا يزيد عن 6.5 لتر لكل 100 كيلو متر .





سيارة اوبل فيكترا 98

السيارة اوبل فيكترا 98 تعتبر من اشهر السيارات المانى فى مصر التى اثبتت تواجدها لفترة كبيرة فى الاسواق ، وتتراوح أسعار السيارة فى السوق المصرى من 70 الف جنية الى 9 الف جنيه .

وتأتي مواصفات السيارة اوبل فيكترا 98 ، والتى تتوفر بالمحرك سعة 1600 / 2000 سى سى و قوة المحرك 74 حصان و ناقل الحركة 5 سرعات مانیوال / اوتوماتیك و عدد السلندرات 4 و نظام الوقود حقن الكترونى .





اقرأ أيضا:

رسميا.. سامسونج تعلن عن سيارتها SM6 الجديدة





بى ام دابليو 316 "الدبانه"

تعد السيارة بى ام دبلیو 316 1994 والموديلات الشبيه لها واحدة من سیارات الجیل الثالث للفئة الثالثة التى انتجتها بى ام دابلیو الالمانیة وتمیزت هذه الفئة بالهیاكل المختلفة التى تم تصنیعها فقد خرجت السیارة فى شكل الصالون المشهور ذو الاربع ابواب والكوبیه ذو البابين والكونفرتیبل ذو البابين أيضا كما قدم منھا الھاتشباك الكومباكت ذو الثلاث ابواب فى عام 1994.

وتتراوح أسعار السيارة بى ام دبلیو 316 1994 "الدبانة" فى السوق المصرى من 120 الف جنيه الى 150 الف جنيه على حسب سنة الصنع والمواصفات، اما عن محرك السيارة فهو 1600 سى سى و قوة 100 حصان وناقل الحركة مانیوال و عدد السلندرات 4 .

فولكس فاجن بولو 2000

تعتبر السيارة بولو من اشهر السيارات الرياضية الشبابية التى يعشقها الجميع على مستوى انحاء العالم وفى السوق المصرية وتم اصدار السيارة للمرة الاولى عام 1974 ولكن ذادت شهرتها من عام 2000 حيث ان هذا الموديل يكتسب شهر وثقة لدى السائق المصرى بشكل خاص ، وتتراوح اسعاره فى السوق الان من 80 الف جنيه الى 130 الف جنيه على حسب المواصفات .

سكودا فابيا 2003

تعتبر هذه السيارة هى من نوع سوبر منى وتم صنعها منذ بداية عام 1999 حتى يومنا هذا ، ولكن اشهر الموديلات لهذه السيارة هى الهاتشباك عام 1993 الى عام 1995 وتتراوح سعرها فى السوق المصرى من 60 الف جنيه وحتى 110 الف جنيه .

وبدأت السيارة في مصر بالمحرك 1200 سي سي كما شهدت التوفر بمحرك آخر 1400 سي سي رباعي الاسطوانات ومن قبلهم محرك 1000 سي سي عند بداية تقديم السيارة.