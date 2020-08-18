AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

جوزيه: خضنا 23 مباراة أمام الزمالك وفزنا في 18 لقاء..فيديو

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 01:04 ص
مانويل جوزيه
مانويل جوزيه
Advertisements
ياسمين تيسير
أكد مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق لـ فريق الأهلي أن مباراة القمة امام الزمالك دائما ما تحمل طبع خاص خاصة مع حرص جماهير الناديين على متابعتها والتعامل معها كبطولة مستقلة.
وأضاف مانويل جوزيه في تصريحات لـ قناة " الأهلي " أن خلال فترة قيادته للأهلي خاض 23 مباراة أمام الزمالك تعادل في 3 مباريات وهزم في 2 وفاز في 18 مباراة مشددا أن الأهلي هو الأقرب للفوز بالمباراة المقبلة أمام الزمالك يوم السبت المقبل.

وتابع مانويل جوزيه أن الأهلي لا يحتاج للفوز في المباراة أمام الزمالك ولكن الجماهير لا ترغب سوى في فوز الفريق امام الزمالك ليكتمل فرحه التتويج بالدوري في نهاية الموسم.

وأكمل أن ما ينقص تلك المباريات حاليا هو وجود الجماهير.

أما عن مباراة الفريق أمام الوداد المغربي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا فأكد أن الفرق المغربية قويه ومواجهتها دائما ما تكون صعبة مشددا أن الأهلي قادر على الفوز بتلك المباراة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمود سمير: الزمالك فاوضني قبل الأهلي.. لو صالح جمعة مع جوزيه كان سيتم استبعاده.. فيديو

أوتوفيستر: مباراة الـ 6 -1 أمام الأهلي سقطة عادية.. فيديو

قرارات جوزيه لم تكن تعجب حسام غالي.. بيدرو: الفرق بين الأهلي والجونة الضغط الجماهيري.. فيديو

فاروق جعفر يروي تفاصيل جلسته مع حكم إفريقي قبل مباراة الزمالك موسم 1979

مباراة القرن..ذكرى لا تنسى لـ فوز الأهلي أمام ريال مدريد 4 أغسطس 2001

محمد عبد الله: رحلت عن الزمالك بشكل مفاجئ وفايلر أفضل من جوزيه

ترشيحاتنا

شقيق أحد ضحايا عقار قصر النيل: هناك من قام بإزالة بعض حوائط العقار قبل الانهيار

بالأسود القصير والشعر الكيرلي.. هنا الزاهد تتألق في إطلالة ناعمة

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يقدم بلاغا ضد الخطيب وكهربا.. إصابة قوية لـ نجم الأهلي أمام أسوان

بالأحضان .. زوجة كريم فهمي تخطف الأنظار بإطلالة جذابة .. شاهد

سعر و مواصفات سيارة رينو سانديرو 2021 ..صور

جريمة.. فتاة ترقص في الهواء أعلى المعازيم معلقة من شعرها.. تفاصيل

AdvertisementS

اشمعنى أحمد فتحي.. مصطفى يونس: رمضان صبحي مش صغير علشان شريف إكرامي ياخده بيراميدز

سقوط مبادرة الصلح.. مرتضى منصور يتقدم ببلاغ ضد الخطيب وكهربا

إصابة قوية لنجم الأهلي خلال لقاء أسوان.. صور

«الكبار زعلانين من الإدارة» .. ظهير الأهلي السابق: عائلة إكرامي وراء رحيل رمضان صبحي

نجم الأهلي السابق: ألوم على رمضان صبحي في نقطة واحدة.. وأحمد فتحي خرج بشكل مميز

سيد عبد الحفيظ يكشف موعد عودة حسين الشحات

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يقدم بلاغا ضد الخطيب وكهربا.. إصابة قوية لـ نجم الأهلي أمام أسوان

ميدو: فايلر يريد خداع كارتيرون عن طريق فتحي وهاني

أخبار الأهلي.. ثلاثية لفريق الكرة أمام أسوان.. كواليس إصابة متولي الخطيرة.. ومرتضى منصور يخضع للتحقيق أمام النواب

ميدو يكشف خطة فايلر لمواجهة الزمالك في الدوري المصري

محمد عواد يعلن عن حارس مرمى الزمالك أمام نادي مصر .. ويوجه له رسالة

أبو جريشة: أتمنى أن ينجح مجلس النواب فى احتواء أزمة مرتضى منصور والخطيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد هز القلوب.. طفل يمني يسحب شقيقته الغارقة في دمائها

هل البيض ضار على صحة مرضى الكوليسترول؟.. اعرف الحقيقة

بالأحضان .. زوجة كريم فهمي تخطف الأنظار بإطلالة جذابة .. شاهد