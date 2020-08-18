جوزيه: خضنا 23 مباراة أمام الزمالك وفزنا في 18 لقاء..فيديو

أكد مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق لـ فريق الأهلي أن مباراة القمة امام الزمالك دائما ما تحمل طبع خاص خاصة مع حرص جماهير الناديين على متابعتها والتعامل معها كبطولة مستقلة.

وأضاف مانويل جوزيه في تصريحات لـ قناة " الأهلي " أن خلال فترة قيادته للأهلي خاض 23 مباراة أمام الزمالك تعادل في 3 مباريات وهزم في 2 وفاز في 18 مباراة مشددا أن الأهلي هو الأقرب للفوز بالمباراة المقبلة أمام الزمالك يوم السبت المقبل.





وتابع مانويل جوزيه أن الأهلي لا يحتاج للفوز في المباراة أمام الزمالك ولكن الجماهير لا ترغب سوى في فوز الفريق امام الزمالك ليكتمل فرحه التتويج بالدوري في نهاية الموسم.





وأكمل أن ما ينقص تلك المباريات حاليا هو وجود الجماهير.





أما عن مباراة الفريق أمام الوداد المغربي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا فأكد أن الفرق المغربية قويه ومواجهتها دائما ما تكون صعبة مشددا أن الأهلي قادر على الفوز بتلك المباراة.



