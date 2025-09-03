قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تسمم غذائي بالمنيا .. إصابة 30 شخصًا بعد تناول وجبات دجاج في مطعم شهير

نقل المصابين للمستشفى
نقل المصابين للمستشفى

ارتفع عدد المصابين بالتسمم الغذائي إلى 30 شخصًا، عقب تناولهم وجبات دجاج من أحد المطاعم بمنطقة أبو هلال بالمنيا.. وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، والتحفظ على مسؤولي المطعم، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بإصابة عدد من المواطنين بحالات إعياء يُشتبه في كونها ناتجة عن تسمم غذائي. وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى، حيث جرى استقبالهم وتوزيعهم على الأقسام المختلفة بحسب درجة حالتهم الصحية.

ويعاني المصابون من آلام في البطن، وقيء متكرر، وارتفاع في درجات الحرارة، وهو ما استدعى التدخل الطبي السريع وتقديم الرعاية اللازمة لهم.

وقامت قوات الشرطة بمعاينة المطعم محل الواقعة، والتحفظ على عينات من الوجبات الغذائية التي تناولها المصابون، تمهيدًا لإرسالها إلى المعامل المركزية لتحليلها والتأكد من سبب التلوث. كما تم التحفظ على مسؤولي المطعم، وفتح محضر بالواقعة، تمهيدًا لعرض النتائج على جهات التحقيق.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر طبية أن حالات المصابين مستقرة، وتم التعامل معها من خلال إعطاء المحاليل والأدوية المضادة للتسمم الغذائي، مشيرة إلى أن الرعاية الطبية مستمرة لحين التأكد من تعافي جميع المصابين بشكل كامل وتماثلهم للشفاء.

تحذير للرجال.. 3 أطعمة تدمر هرمون التستوستيرون

هرمون الذكورة
هرمون الذكورة
هرمون الذكورة

الأرز المتبقي.. متى يصبح سببًا للتسمم الغذائي؟

الأرز المتبقي .. متى يصبح سببًا للتسمم الغذائي؟
الأرز المتبقي .. متى يصبح سببًا للتسمم الغذائي؟
الأرز المتبقي .. متى يصبح سببًا للتسمم الغذائي؟

أهم 6 أسباب للإصابة بالسرطان.. وتحذير خاص للنساء

السرطان
السرطان
السرطان

لو بتحب تاكلها في المولد.. اكتشف فوائد الفولية أغربها ضبط السكر

الفولية
الفولية
الفولية

أصعب لحظات حياة أحمد السعدني

كبرت 15 سنة في لحظة.. أحمد السعدني يتحدث عن أصعب فترات حياته

غادة نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

