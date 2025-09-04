أقدم جينوم بشري يكشف أسرارًا جديدة عن أصول المصريين قبل 4500 عام

في إنجاز علمي غير مسبوق، تمكن فريق من الباحثين بقيادة العالمة الفرنسية أديلين موريس جاكوبس من جامعة بادوفا الإيطالية، من فك الشيفرة الجينية لرجل دفن في مصر قبل نحو 4,500 عام، ليصبح بذلك أقدم جينوم مصري يتم تحليله حتى الآن.

الدراسة، المنشورة في مجلة نيتشر العلمية بتاريخ 3 سبتمبر 2025، تكشف عن أصول جينية تربط المصريين القدماء بسكان شمال إفريقيا القدامى وشرق الهلال الخصيب، بما في ذلك بلاد الرافدين، وفق تقرير نشره موقع ذا جونفرزيشن.

ورغم صعوبة استخراج الحمض النووي من بقايا مصرية قديمة بسبب الحرارة والجفاف، فإن ظروف الدفن غير المعتادة ساعدت في الحفاظ على عظام الرجل المدفون داخل إناء فخاري في مقبرة صخرية، ما أتاح للباحثين استعادة نحو 5% من الحمض النووي البشري من العينة، وهي نسبة نادرة ومرتفعة نسبيًا في مثل هذه الظروف.

وباستخدام أحدث تقنيات التسلسل الجيني في معهد فرانسيس كريك بلندن، جرى تحليل أكثر من 8 مليارات شيفرة جينية لإعادة بناء الجينوم.

وأظهرت النتائج أن نحو 80% من أصول الرجل تعود إلى سكان شمال إفريقيا الأوائل، فيما يشير 20% من تركيبه الجيني إلى صلات مباشرة بسكان بلاد ما بين النهرين (العراق الحالي وأجزاء من سوريا وتركيا وإيران).

وتتماشي هذه النتيجة مع الأدلة الأثرية التي تؤكد وجود تواصل مبكر بين مصر والشرق الأدنى منذ آلاف السنين، عبر تبادل السلع والمعرفة وحتى انتقال البشر أنفسهم.

ويعد هذا الكشف العلمي خطوة كبيرة نحو فهم أدق لتاريخ المصريين القدماء، خصوصًا خلال عصر الدولة القديمة (2686–2125 ق.م)، ويتوقع أن يفتح الباب أمام المزيد من الأبحاث الجينية على مومياوات وبقايا أثرية أخرى، لرسم صورة أوضح عن التنوع العرقي والثقافي في مصر القديمة.