AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عزت العلايلى: تكريمي بمهرجان الإسكندرية شرف لى

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 06:07 ص
عزت العلايلى
عزت العلايلى
Advertisements
أحمد إبراهيم
أعرب الفنان عزت العلايلى عن سعادته بتكريمه فى مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر الأبيض المتوسط مؤكدا أن هذا التكريم يعد بمثابة شرف كبير له. 

وقال عزت لـ "صدى البلد" : إن مهرجان الإسكندرية اول من تحدث معى من خلال رئيسه الناقد الأمير أباظة وبالتالى فإن تكريمى فى الاسكندرية هو الواقعى. 

وكانت  الأيام القلية الماضية شهدت حالة من الجدل الواسع بسبب اتهام مهرجان شرم الشيخ الاوروبى بسرقة أفكاره من جانب مهرجان الإسكندرية السينمائى ومن بينها اختيار عزت العلايلى كرئيس شرفى فى المهرجان. 

واصدر الامير أباظة بيانا يوضح فيه كافة التفاصيل ويرد فه على اتهامات مهرجان شرم الشيخ برئاسة الكاتب جمال زايدة مؤكد ان مهرجان الإسكندرية أول من تحدث مع عزت العلايلى ولم يكن على علم بخطة مهرجان شرم الشيخ خاصة ان المهرجان لم يعلن فى الاساس عن اقامة دورته الجديدة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تقديرا لمشواره الفني.. الإسكندرية السينمائي يطلق اسم عزت العلايلي على دورته الـ 36

أزمة بسبب تكريم عزت العلايلي في مهرجان الإسكندرية السينمائي

نشرة الفن.. ميريهان حسين تكشف حقيقة خضوعها لعملية التجميل.. محمود حميدة رئيس شرفي لمهرجان الأقصر السينمائي

عزت العلايلي: تكريمى بـ"الإسكندرية السينمائي" شرف كبير

خلاف بين مهرجاني شرم الشيخ والإسكندرية بسبب عزت العلايلي

أزمة بين مهرجاني شرم الشيخ والإسكندرية لدول المتوسط.. تكريم عزت العلايلي يثير الجدل.. القصة كاملة

ترشيحاتنا

الأزهر: الكائنات الفضائية موجودة وذكرت في القرآن الكريم.. فيديو

حريق بشارع المعز لدين الله الفاطمي والحماية المدنية تحاول السيطرة..فيديو وصور

عادل عبد الرحمن: قرار الأهلي باستبعاد شريف إكرامي صحيح بنسبة 100%

موقف محرج للرئيس الأمريكي.. ميلانيا ترامب ترفض ملامسة يد زوجها.. فيديو

رانيا محمود ياسين توجه رسالة لـ متابعيها في أحدث ظهور لها.. شاهد

فيديوجراف..خطة الحكومة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عصرية وبسيطة .. شاهد أجمل إطلالات راندا البحيري في عيد ميلادها

ترامب يؤكد بقاؤه في السلطة لـ4 سنوات أخرى.. وكورونا "اختبار من الله" ويصف مؤيديه بالفاشيين

قنبلة ناسفة وصاروخ.. السيول تجرف متفجرات إلى السعودية.. صور