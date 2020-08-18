عزت العلايلى: تكريمي بمهرجان الإسكندرية شرف لى





وقال عزت لـ "صدى البلد" : إن مهرجان الإسكندرية اول من تحدث معى من خلال رئيسه الناقد الأمير أباظة وبالتالى فإن تكريمى فى الاسكندرية هو الواقعى.





وكانت الأيام القلية الماضية شهدت حالة من الجدل الواسع بسبب اتهام مهرجان شرم الشيخ الاوروبى بسرقة أفكاره من جانب مهرجان الإسكندرية السينمائى ومن بينها اختيار عزت العلايلى كرئيس شرفى فى المهرجان.





واصدر الامير أباظة بيانا يوضح فيه كافة التفاصيل ويرد فه على اتهامات مهرجان شرم الشيخ برئاسة الكاتب جمال زايدة مؤكد ان مهرجان الإسكندرية أول من تحدث مع عزت العلايلى ولم يكن على علم بخطة مهرجان شرم الشيخ خاصة ان المهرجان لم يعلن فى الاساس عن اقامة دورته الجديدة.

أعرب الفنان عزت العلايلى عن سعادته بتكريمه فى مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر الأبيض المتوسط مؤكدا أن هذا التكريم يعد بمثابة شرف كبير له.