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رشا مجدي عن نقل 22 مومياء من متحف التحرير إلى القومي للحضارة: إنجاز جديد .. فيديو

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 08:31 ص
الإعلامية هند النعسانى
الإعلامية هند النعسانى
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نورهان رأفت
قالت الإعلامية رشا مجدي رسالة للعالم ،إن مصر قادمة للأفضل ، من خلال مشروعاتها الضخمة ، وعزيمة أبنائها ، مشيرة إلى أكبر وأهم حدث أثري ، عن قريب ، وهو نقل 22 مومياء من المتحف المصري إلى المتحف القومي للحضارة المصرية ،مما يعتبر إنجازا جديدا.

وأضافت الإعلامية رشا مجدي، خلال برنامج "صباح البلد " ، المذاع على فضائية صدى البلد ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، أن عملية النقل تتضمن 22 ملكا وملكة من أبرز ملوك الحضارة الفرعونية ، منهم الملكة نفرتاري ورمسيس الثاني وحتشبسوت .

وأكدت "مجدي"، أن للحضارة المصرية ثقل لدى الغرب ، و ستهتم كافة وكالات أنباء العالم بمتابعة الحدث ، نظرا للقيمة الكبيرة للحضارة المصرية في الغرب .
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