رشا مجدي عن نقل 22 مومياء من متحف التحرير إلى القومي للحضارة: إنجاز جديد .. فيديو

قالت الإعلامية رشا مجدي رسالة للعالم ،إن مصر قادمة للأفضل ، من خلال مشروعاتها الضخمة ، وعزيمة أبنائها ، مشيرة إلى أكبر وأهم حدث أثري ، عن قريب ، وهو نقل 22 مومياء من المتحف المصري إلى المتحف القومي للحضارة المصرية ،مما يعتبر إنجازا جديدا.





وأضافت الإعلامية رشا مجدي، خلال برنامج "صباح البلد " ، المذاع على فضائية صدى البلد ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، أن عملية النقل تتضمن 22 ملكا وملكة من أبرز ملوك الحضارة الفرعونية ، منهم الملكة نفرتاري ورمسيس الثاني وحتشبسوت .



