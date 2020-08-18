شعراوي: بوابة المحليات تتيح 42 خدمة بأدوات الدفع الالكتروني





أشاد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بمستوي التعاون المستمر بين الوزارة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية الاخرى وشركات القطاع الخاص في مشروعات تحسين خدمات المحليات وجودتها ومتابعة وتحسين أداء المراكز التكنولوجية وقياس رأي المواطن في الخدمات وآليات تقديمها ضمن التكليف الرئاسي في هذا الصدد.









وأشار وزير التنمية المحلية إلي الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية ورئيس الوزراء لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن في ظل ثورة الإصلاح الإداري وما يصاحبها من تبسيط الاجراءات واستخدام الميكنة في أداء الخدمات والارتقاء بالكوادر البشرية القائمة على أداء الخدمات وتدريبها في محافظاتها وكذا في مقر مركز تدريب التنمية المحلية للتدريب بسقارة بما يحقق زيادة في رضا المواطنين عنها.









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وأوضح اللواء محمود شعراوي أن محنة فيروس كورونا أدت إلي منحة لنا في الإسراع في خطوات استخدام التكنولوجيا الحديثة والإتاحة على شبكة الانترنت، لافتًا إلي أنه تم تنفيذ ذلك في العديد من الأعمال منها علي سبيل المثال إدارة الاجتماعات والتدريب والتعليم والشكاوى وغيرها من الأنشطة الحكومية والآن جاء الدور على أداء الخدمات المحليات ضمن حزمة من التكليفات الرئاسية .





وأضاف شعراوي أن هذا الأمر سيوفر على المواطن التوجه إلي أماكن أداء الخدمة وتحقيق الفصل التام بين مقدم الخدمة (المواطن) ومتلقي طلب الخدمه (الشباك الأمامي بالمركز التكنولوجي) ومؤدي الخدمه (الشباك الخلفي في المركز والمدينة والحي وحتي مستوى الوحدة المحلية القروية).





وأكد وزير التنمية المحلية أن بوابه خدمات المحليات تتيح 42 خدمة بكل أدوات الدفع الالكتروني لها وتقديم المستندات بشكل مؤمن ويسير وكذلك استخراج الرخص المميكنة بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد وشركة اي فينانس، وستوالي تباعا زيادة عدد الخدمات.





وقال شعراوى إن الوزارة مستمرة في جهودها في سبيل الارتقاء بخدمات المحليات وآليات ومنافذ تقديمها وأدائها وتقوم بمتابعة أداء الخدمات والمراكز التكنولوجية بشكل مركزي وتطبيق العديد من المبادرات من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في قنا وسوهاج بهدف تحسين أداء الخدمات وزيادة رضا المواطن عنها.





وأضاف الوزير أن البروتوكول الذى تم توقيعه يهدف إلى ضمان استدامه وحسن تشغيل وإدارة المراكز التكنولوجية، كما أنه يتواكب مع جهود الدولة ووزارة التنمية المحلية في تطبيق التحول الإلكتروني الكامل وبناء شبكات اتصالات ومعلومات فايبر (آلياف ضوئية) بين الجهات الحكومية ومنها المراكز التكنولوجية من خلال مشروع مصر الرقمية.





وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن الحكومة ووزارة التنمية المحلية تقوم بكل الجهود الممكنة لزيادة عدد ونوعية الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية حيث سيتم خلال فترة وجيزة إضافة خدمات الشهر العقاري بعدد 185 مركزا تكنولوجيا بالمحافظات بالتنسيق مع وزارات العدل والاتصالات والتخطيط والتنمية الاقتصادية.





وأكد شعراوى على التنسيق والتعاون المستمر مع وزارة التخطيط والجهات المعنية في الدولة لتنفيذ تكليفات الدولة بإعادة الهيكله التنظيمية لدواوين عموم المحافظات بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والادارة والذي سينتج عنه ادراج المراكز التكنولوجية وغيرها من الوحدات المستحدثة مثل وحدات المتغيرات المكانية علي سبيل المثال على هيكل المحافظة وتبعيتها المباشر لقيادة المحافظة (السيد المحافظ - نائب المحافظ – السكرتير العام) وكذلك التعاون مع وزارة التخطيط في بناء منظومة متكاملة لقياس أداء جودة الخدمات والقائمين عليها واثابتهم عند الاجادة ومحاسبتهم عند التقصير.





وأشاد اللواء محمود شعراوى، بالدور الذى تقوم به شركة اي فايناناس فيما يتعلق بآليات وأسلوب تحصيل رسوم النظافة خلال الفترة المقبلة فيما يخص المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة.