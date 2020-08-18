شاهد.. جمال حفيدة كمال الشناوي يثير الجدل على إنستجرام

شارك النجم عمر الشناوي حفيد كمال الشناوي جمهوره بنشر صورة تجمعه بشقيقته عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".







علق عمر الشناوي على الصورة: "مع اختي الجميله".





تفاعل الجمهور معجبين بالشكل الذي ظهرت به، وآخر "ايه الجمال دا" وآخر "ايه الشياكة دي".



