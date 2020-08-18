شاهد.. جمال حفيدة كمال الشناوي يثير الجدل على إنستجرام

شارك النجم عمر الشناوي حفيد كمال الشناوي جمهوره بنشر صورة تجمعه بشقيقته عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
علق عمر الشناوي على الصورة: "مع اختي الجميله".
تفاعل الجمهور معجبين بالشكل الذي ظهرت به، وآخر "ايه الجمال دا" وآخر "ايه الشياكة دي".
آخر أعمال عمر الشناوي مسلسل "فرصة تانية"، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبري وأحمد مجدى، آيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، محمد جمعة.