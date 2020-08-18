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فن

مدحت صالح يحيي حفلا غنائيا بدار الأوبرا

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 01:38 م
صدى البلد
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شيرى نبيل _شروق ابراهيم
 يحيى النجم مدحت صالح حفلا غنائيا ضمن حفلات مهرجان الصيف الدولى، والذى سيقام على مسرح مكتبة الإسكندرية بالمسرح المكشوف، يوم الجمعة الموافق 21 أغسطس الجارى، بمصاحبة فرقة الموسيقار عمرو سليم الموسيقية، وذلك فى تمام الساعة التاسعة مساء.


ومن المقرر أن يقدم مدحت عددا من أغانيه الشهيرة، منها "حكاية وردية ، ولاتسوى دموع ، حاتكلم ، كوكب تانى ، المليونيرات ، حد يقول لحبيبى ، بحلم على قدى ، يا جريد النخل العالى".


 من ناحية أخرى انتهى مدحت صالح من تسجيل نصف أغانى ألبومه الجديد الذى يعمل على التحضير له فى الوقت الحالى، حيث يتضمن الألبوم أغانى "حالتى صعبة"، كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان عمرو الشإذلى وتوزيع محمد شفيق، والثانية "وردى" من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشإذلي، توزيع محمد شفيق.
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