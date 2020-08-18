سماع إطلاق نيران داخل قاعدة عسكرية فى مالي

شهدت قاعدة "كان كيتا" في باماكو عاصمة مالي اليوم إطلاق نار كثيف، ومواجهات، وذلك بالتزامن مع الحديث عن اختطاف أو القبض على مسؤولين كبار من بينهم رئيس البرلمان ووزير المالية، وذلك وفقا لما نشرته وكالة الأخبار الموريتانية.

وتصاعدت وتيرة إطلاق النار خلال الساعات الماضية من القاعدة العسكرية التي تقع في ضاحية "كاتي" بالعاصمة المالية باماكو.

وانطلق من هذه القاعدة العسكرية التمرد الذي أطاح بالرئيس المالي الأسبق أمادو توماني توري في العام 2012.

ولم يصدر حتى الآن أي توضيح من السلطات المالية حول الموضوع.





فيما ذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن السفير النرويجي بمالي قوله :" تمرد جنود ماليون الثلاثاء في ضواحي باماكوزز و يشهد معسكر كاتي العسكري (معسكر سوندجاتا) الذي بدأت منه زعزعة الاستقرار ضد الرئيس أمادو توماني توري (ATT) في عام 2012 حالة من الاضطراب.. اعتقال عدد من الوزراء والجنرالات.. أتابع الموقف من دقيقة إلى دقيقة".





وسمع دوي نيران أسلحة ثقيلة في معسكر ساوندجاتا في كاتي الواقعة على بعد 15 كيلومترا من باماكو، وبحسب شهود عيان، اقتحم مسلحون على متن شاحنات صغيرة الثكنات.





وكانت دعت فرنسا والنرويج رعاياهما لعدم التحرك في العاصمة المالية باماكو، وسط حديث شهود عيان عن إطلاق نار كثيف في مدينة "كاتي" التي تبعد نحو 20 كلم عن العاصمة.





وكان قد رفض حراك 5 يونيو المعارض في مالي، مقترحا بشأن لقاء الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، المطروح من قبل مبعوث المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الإيكواس"، رئيس نيجيريا السابق غودلاك جوناثان.