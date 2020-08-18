AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

طارق شكرى: تيسيرات الإسكان ساهمت فى تقليل التأثير السلبى لكورونا على الشركات العقارية

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 03:07 م
استثمار عقارى
استثمار عقارى
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تفهمت أوضاع السوق العقاري خلال أزمة كورونا ومنحت الشركات تيسيرات لتتمكن من تجاوز هذه الأزمة، موضحا أنه تم منح الشركات العقارية فترة سماح لـ3 أشهر للتأخر في التنفيذ عن الجداول الزمنية المحددة وهو ما قلل من الآثار السلبية للأزمة.


وأضاف المهندس طارق شكري، فى تصريحات له اليوم، الثلاثاء، أن الشركات العقارية بحاجة لـ3 أشهر إضافية وعدت بها وزارة الإسكان، وهو ما سيساعد الشركات العقارية في الخروج من أزمة كورونا بنجاح.


اقرأ أيضا:
طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي المنزلى


وأشار إلى أن بيان جهاز حماية المنافسة حول وجود مشكلات بين الشركات العقارية والعملاء يعتبر غير مفهوم بشكل كامل وسيتم تحديد اجتماع بين المطورين العقاريين والجهاز للتعرف على تفاصيل البيان والمشكلات التي يتحدث عنها الجهاز في البيان.


وأوضح أن البيان تضمن بندين واضحين وهما التعاقد مع شركة اتصالات واحدة للعمل داخل المشروع وهو ما اعتبره الجهاز احتكارًا بينما هو أمر منطقي فمن قام بالاستثمار في البنية التحتية داخل المشروع لديه الحق في توفير الخدمة للعملاء.


وتابع: "تحدث البيان عن وجود مطالب غير قانونية من المطورين للعملاء ولكن البيان لم يحدد طبيعة هذه المطالب".


وطالب شكرى، باستماع جهاز حماية المنافسة للمطورين مثلما استمع للعملاء للتعرف على المشكلة من الطرفين، موضحا أنه سيتم تحديد اجتماع قريبا بين المطورين والجهاز للاستماع للمشكلة من ناحيتهم.


وقال إن قانون التصالح على مخالفات البناء هام وذو نتائج إيجابية على السوق العقارية، ولكن هناك تساؤلات خاصة بالقانون خلال الفترة الأخيرة أهمها من سيقوم بسداد قيمة المخالفة هل المالك للوحدة أو الساكن أو المطور.


وتوقع شكرى حدوث طفرة إيجابية للسوق العقارية خلال الفترة المقبلة بعد التراجع الذى شهدته المبيعات منذ أزمة كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خبير: التمويل العقاري العنصر الأبرز لدعم القطاع وتنشيط المبيعات

جمعية مطورى القاهرة الجديدة تعلن أول تحالف يجمع 80 شركة في كيان واحد‎

ترشيحاتنا

برفقة زوجها.. شيرين عبد الوهاب بإطلالة تكشف زيادة في وزنها

أول تعليق لـ حسان دياب بعد قرار المحكمة الدولية في قضية اغتيال رفيق الحريري

البرلمان يوافق على اتفاقية تعيين المنطقة الاقتصادية بين مصر واليونان

ننشر أول صورة للمتهمين بتعذيب حصان حتى الموت في الوايلى

أول تعليق لـ سعد الحريري بعد قرارات المحكمة الدولية في قضية اغتيال والده

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومي.. الخطوات كاملة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غنت لـ4 ساعات.. حكاية حفل بلا جمهور أحيته أم كلثوم بسبب يقظة ضمير والدها.. نوستالجيا

تشوهات من نوع آخر.. دراسة تكشف تأثير كورونا على مشيمة الحوامل

بملابس جريئة.. ياسمين رئيس تستعرض جمالها على البحر.. شاهد