الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي المنزلي.. كافة الطرق والشركات

الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي المنزلي هو مقصد الكثير من الأسر خلال النصف الثاني من كل شهر، حيث تستقبل شركة بتروتريد إدخال الطبيعي المنزلي هو مقصد الكثير من الأسر خلال النصف الثاني من كل شهر، حيث تستقبل شركة بتروتريد إدخال قراءة عداد الغاز الطبيعي من يوم 1 وحتى يوم 15 من كل شهر، على أن سكون تسديد الفاتورة من سوم 6 وحتى نهاية كل شهر.





الاستعلام عن فاتورة الغاز من خلال موقع شركة بتروتريد

وما بين القراءة والتسديد يكثف المصريون الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي عبر الإنترنت، وخلال السطور التالية الاستعلام عن فاتورة الغاز من خلال موقع شركة بتروتريد والذي يكون عبر خطوات بسيطة.





الاستعلام عن فاتورة الغاز بمصر

https://www.petrotrade.com.eg/billing/billq.aspx وذلك عن طريق الرقم الخاص الموجود على أي فاتورة غاز سابقة، حيث يتطلب الأمر إدخال الأرقام التالية: تتيح شركة بتروتريد الاستعلام عن فاتورة الغاز بشكل مبسط، عبر الموقع الرسمي لها، من خلال الرابط التاليوذلك عن طريق الرقم الخاص الموجود على أي فاتورة غاز سابقة، حيث يتطلب الأمر إدخال الأرقام التالية:

- فرعي

- شقة

- عمارة

- بلوك

- قطاع

- يومية

- منطقة

- محافظة





على أن يكون إدخال تلك اللأرقام من اليسار إلى اليمين، ثم بعد ذلك نقوم بالضغط على كلمة "عرض" والتي من خلالها يتم عرض قيمة الإستهلاك والفاتورة المراد تسديدها، حال كانت البيانات المدونة قد تم إدخالها بشكل صحيح.





الاستعلام عن فاتورة الغاز شهر أغسطس 2020

بدأت شركات الغاز الطبيعي بتروتريد و ناتجاس التابعين لوزارة البترول والثروة المعدنية، في تفعيل الخدمات الألكترونية سواء تسجيل قراءة عداد الغاز او الاستعلام عن فاتورة الغاز شهر أغسطس 2020 الخاصة بعدادات الغاز المنزلى، وذلك من خلال المواقع الإلكترونية وتطبيقات الموبايل لكل شركة حسب المنطقة والشركة التي تقوم بتغطيته.

الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعى بمصر للتعرف على طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز وأيضا الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر أغسطس وكذلك طرق دفع فاتورة الغاز الطبيعي المنزلي إلكترونيا، من خلال الخطوات المعلنة من قبل الشركات المذكورة سابقا، خاصة بعد تخفيض عدد العمالة والمحصلين، وفقًا لالتزام شركات البترول بتنفيذ تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا 19-COVID ولسلامة المواطنين بالمنازل، فأنه يكون كما سيتم سرده في التقرير التالي.





متاح استعلام عن فاتورة الغاز ناتجاس لبعض محافظات ومناطق مصر فق، وهي، محافظة البحيرة كاملة "مدن وقرى"، غرب الإسكندرية، العجمي، المقطم، السلام، النهضة، ألف مسكن، الحرفيين، مدينة 6 أكتوبر، الشيخ زايد.

ويتم استعلام عن فاتورة الغاز ناتجاس عبر التسجيل من خلال الخطوات الأتية: - الدخول على موقع شركة ناتجاس - تسجيل قراءاة فاتورة الغاز ناتجاس ابتداءً من 1 إلى 15 من كل شهر أيضا - إدخال رقم عداد الغاز الطبيعي المدون على إيصال الغاز والمكون من 16 رقم - يمكن الاتصال بمركز خدمة عملاء ناتجاس رقم 19390 حال عدم معرفة رقم العداد الخاص بك



أعلنت شركة الخدمات البترولية "بتروتريد" التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، أن يوم 15 من كل شهر هو آخر يوم لتسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي، ويأتي ذلك؛ تنفيذا لتوجيهات قطاع البترول، بتشديد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، واستدامة توفير وتحسين الخدمات المؤداة للمواطنين، حيث تم إطلاق 12 وسيلة لإبلاغ قراءة عداد الغاز المنزلية، وكذلك تسديد الفواتير؛ فى ظل عدم دخول المحصلين المنازل لحين انتهاء أزمة كورونا.

وذلك من خلال 12 طريقة مختلفة وهى :

1. الموقع الإلكتروني للشركة من خلال اللينك التالى : ‏http://petrotrade.com.eg/billing/billq.aspx 2. تطبيق الموبايل ( الاندرويد فقط ) ويمكن تحميله من خلال اللينك التالى: ‏http://petrotrade.com.eg/billing/app.aspx 3. إبلاغ القراءة لمحصل الشركة لتسجيلها فوريا على ماكينة ال BOS أثناء تحصيل الفاتورة للمناطق (القاهرة الجديدة، مدينتى، العجوزة، الزاوية الحمرا، المنيب، المعصرة، 6 أكتوبر). 4. عن طريق تطبيق محفظة فون كاش البنك الأهلي وتطبيق محفظة بنك مصر . 5. تطبيق موبايل ماي فوري . 6. تطبيق موبايل جوميا . 7. من خلال مكاتب البريد المصري . 8. من خلال كافة منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية ( فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن ). 9. عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع و كلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة من خلال اللينك التالى: ‏https://www.petrotrade.com.eg/webSite/cairo.html 10. الرقم المختصر 1122 من أي موبايل . 11. خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على 5727 و من أي خط أرضي على 09000727. 12. يمكن من خلال أي فرع من فروعنا تسجيل القراءات و دفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية .



