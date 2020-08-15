اليوم.. آخر فرصة لتسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي

أعلنت شركة الخدمات البترولية "بتروتريد" التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، أن اليوم السبت، الموافق 15 أغسطس 2020؛ هو آخر يوم لتسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي.





يأتي ذلك؛ تنفيذا لتوجيهات قطاع البترول، بتشديد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، واستدامة توفير وتحسين الخدمات المؤداة للمواطنين، حيث تم إطلاق 12 وسيلة لإبلاغ قراءة عداد الغاز المنزلية، وكذلك تسديد الفواتير؛ فى ظل عدم دخول المحصلين المنازل لحين انتهاء أزمة كورونا.





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بدأت عملية التسجيل من أول أيام الشهر الجاري وتستمر حتى يوم 15 أغسطس وذلك من خلال 12 طريقة مختلفة وهى :





1. الموقع الإلكتروني للشركة من خلال اللينك التالى :



