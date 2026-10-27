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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

حملات مكبرة لرفع الإشغالات..بدء مشروع الجمع السكني في بولاق الدكرور

رفع اشغالات
رفع اشغالات
أحمد زهران

شهد حي بولاق الدكرور جولة تفقدية للدكتورة هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بعدد من الشوارع والمناطق الحيوية بنطاق الحي، وذلك تنفيذا لتعليمات وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بشأن تطوير ورفع كفاءة المناطق الحيوية والخدمية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة المهندس طه عبد الصادق فرج، رئيس حي بولاق الدكرور، ومحمد حسني، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، وقائد شرطة المرور بالجيزة، ونائب رئيس الحي، وعدد من القيادات التنفيذية.

وشملت الجولة تفقد أعمال التطوير والرصف الجارية بشارع كفر طهرمس، بداية من شارع الملك فيصل وحتى الطريق الدائري، إلى جانب متابعة أعمال التطوير بشارع ناهيا وشارع ترعة الزمر ومزلقان ناهيا، ومتابعة إنشاء موقف لسيارات السرفيس وسويقة حضارية أسفل محور الفريق كمال عامر.

كما تضمنت الجولة تفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمحيط مستشفى بولاق الدكرور العام، وموقف سيارات السرفيس بمحطة مترو فيصل، للوقوف على معدلات التنفيذ ومدى الالتزام بخطط التطوير المستهدفة.

وأشادت الدكتورة هند عبد الحليم بما تم تنفيذه من أعمال التطوير ورفع الكفاءة بنطاق الحي، مؤكدة ضرورة استمرار المتابعة الميدانية للمشروعات الجاري تنفيذها، والعمل على سرعة الانتهاء منها وفقًا للخطط المحددة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري للمناطق الحيوية.

وفي سياق متصل، وتحت متابعة وتوجيهات المهندس طه عبد الصادق فرج، رئيس حي بولاق الدكرور، والأستاذ محمد حسني، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، وبمشاركة نائب رئيس الحي وقائد شرطة المرافق، شنت إدارة الإشغالات بالحي حملة مكبرة بشارع ناهيا، استهدفت رفع الإشغالات والتعديات وتحقيق السيولة المرورية، بما يدعم جهود تطوير الشارع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط الإشغالات الموجودة بالشارع، وإيداع جميع المضبوطات بمستودع الإشغالات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

وفي إطار جهود الحي للارتقاء بمنظومة النظافة العامة وتحسين المظهر الحضاري، وبتوجيهات المهندس طه عبد الصادق فرج، رئيس حي بولاق الدكرور، تم البدء في تنفيذ مشروع الجمع السكني، بهدف تحسين مستوى خدمات النظافة المقدمة للمواطنين، والارتقاء بالمظهر الجمالي والحضاري بمختلف مناطق الحي.

وأكد رئيس حي بولاق الدكرور، استمرار تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة، ومواصلة الحملات الميدانية لمواجهة الإشغالات، إلى جانب تطوير منظومة النظافة، في إطار خطة متكاملة تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بنطاق الحي.

حي بولاق الدكرور محافظ الجيزة نائب محافظ الجيزة رفع كفاءة المناطق الحيوية والخدمية

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