منها هيئة الشرطة.. عبد العال يحيل عددا من مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية

أحال رئيس المجلس عددا من مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية، من ضمنها مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض احكام قانون هيئة الشرطة إلى لجنة الدفاع والأمن القومي.





كما أحال خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، مشروع قانون مقدم من النائبة شرين فراج أكثر من 60 نائبًا بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبية على الدخل الى لجنة الخطة الموازنة ومكتبي لجنتي الشئون التشريعية والدستورية والشئون الاقتصادية.



