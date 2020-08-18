منها هيئة الشرطة.. عبد العال يحيل عددا من مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية

أحال رئيس المجلس عددا من مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية، من ضمنها مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض احكام قانون هيئة الشرطة إلى لجنة الدفاع والأمن القومي.
كما أحال خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، مشروع قانون مقدم من النائبة شرين فراج أكثر من 60 نائبًا بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبية على الدخل الى لجنة الخطة الموازنة ومكتبي لجنتي الشئون التشريعية والدستورية والشئون الاقتصادية.
وأحال مشروع قانون مقدم من النائب إيهاب السلاب وأكثر من 60 نائبا الى لجنة الإسكان والمرافق ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.