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برلمان

منها هيئة الشرطة.. عبد العال يحيل عددا من مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 03:01 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح
أحال رئيس المجلس عددا من مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية، من ضمنها مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض احكام قانون هيئة الشرطة إلى لجنة الدفاع والأمن القومي.

كما أحال خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، مشروع قانون مقدم من النائبة شرين فراج أكثر من 60 نائبًا بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبية على الدخل الى لجنة الخطة الموازنة ومكتبي لجنتي الشئون التشريعية والدستورية والشئون الاقتصادية.

وأحال مشروع قانون مقدم من النائب إيهاب السلاب وأكثر من 60 نائبا الى لجنة الإسكان والمرافق ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. 
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