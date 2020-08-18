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رياضة

قبل مواجهة الأهلي بدوري الأبطال.. إصابة نجم الوداد بفيروس كورونا

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 03:03 م
مباراة الأهلي والوداد-
مباراة الأهلي والوداد- أرشيفية
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مجدي سلامة
أعلن نادي الوداد المغربي إصابة نجمه إسماعيل الحداد بفيروس كورونا المستجد، قبل مواجهة النادي الأهلي في دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان نادي الوداد أجرى مسحة طبية في وقت متأخر، وتبين منها إصابة خمسة لاعبين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) من ضمنهم المغربي إسماعيل الحداد، ما جعل الاتحاد المغربي لكرة القدم يؤجل مباراته مع الجيش الملكي، كما تم تأجيل مواجهة الغد بين الرجاء البيضاوي ورجاء بني ملال. 

ونقلت صحيفة "البطولة" المغربية أن الحالة الصحية للاعبي الفريق الودادي مستقرة،تنطوي على أية مخاطر في الوقت الحالي، ومن المتوقع أن يعود اللاعبين قريبَا للمشاركة في التدريبات تحت قيادة الإسباني خوان كارلوس جاريدو.

ويواجه فريق الوداد المغربي نظيره النادي الأهلي المصري يوم 25 سبتمبر في لقاء الذهاب ، بينما يقام لقاء الإياب في مصر يوم 2 أكتوبر المقبل.
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