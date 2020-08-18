منافس الأهلي: تأجيل مباراة الوداد ورجاء بني ملال في الدوري المغربي





وذكر الاتحاد المغربي في بيان رسمي، أنه تم تأجيل مباراة الوداد ورجاء بني ملال، بسبب وجود حالات كورونا في صفوف الفريقين.





ويحتل الوداد وصافة جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 40 نقطة خلف الرجاء متصدر الترتيب بـ 40 نقطة، بينما يتواجد فريق رجاء بني ملال في الـ 16 والأخير بـ 8 نقاط.





يذكر أن الوداد سيواجه الأهلي في شهر سبتمبر المقبل، في ذهاب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

واستقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مؤخرا، على التراجع عن فكرة إقامة مباريات الدور قبل النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة، والعودة من جديد إلى إقامتها على مباراتين "ذهابا وإيابا، وذلك بعد اعتذار الكاميرون عن استضافة الدور المجمعة، بسبب معاناتها من تفشي فيروس كورونا المستجد.

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم تأجيل الوداد المغربي ورجاء بني ملال، التي كان من المقرر لها اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ 22، من مسابقة الدوري.