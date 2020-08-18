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رياضة

لاعبون يحتاجهم فريق برشلونة بعد فضيحة دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 07:33 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
برشلونة إلى أين؟ سؤال يطرحه مشجعو الفريق الكتالوني بعد الخروج المدوي من دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ بخسارة مذلة بنتيجة 8-2.

الفريق الكتالوني يمر بأسوأ فتراته على الإطلاق، فهو يخرج بموسم صفري للمرة الأولى في زمن ليونيل ميسي قائد الفريق، الذي يبدو أنه يقضي أخر أيامه مع برشلونة.

برشلونة أعلن أمس عن هيكلة واسعة في الفريق، بدأها بإقالة كيكي سيتين المدير الفني للفريق، وإعلان انتخابات رئاسية مبكرة في شهر مارس، إضافة إلى رحيل إيريك أبيدال المدير الرياضي للفريق، لكن الفريق يحتاج لتغيير في قوامه من اللاعبين.

وفي هذا التقرير، نستعرض لاعبون يحتاجهم برشلونة الموسم المقبل.

إيريك جارسيا: بدا برشلونة هشًا بشكل كبير في خط الدفاع، لذا فأن تدعيم ذلك الخط هو أولى الأشياء التي قد يفكر فيها بارتوميو رئيس النادي.

إيريك جارسيا مدافع نادي مانشستر سيتي الشاب هو أبناء مدرسة لاماسيا، وأعلن مدربه جوارديولا بأنه لن يجدد عقده مع الفريق، لذا فأن جارسيا بات قريبًا بالفعل من الانضمام لبرشلونة بحسب ما ذكرته الصحف.

دي بيك: أكدت كافة التقارير الصحفية اليوم بأن الهولندي رونالد كومان سيكون مدرب برشلونة القادم، ومعه ارتبط فان دي بيك لاعب نادي أياكس والمنتخب الهولندي بالانضمام لبرشلونة بطلب من مدربه في المنتخب كومان.

دي بيك سيدعم خط الوسط بشكل كبير إضافة إلى فرانكي دي يونج والمنضم إليهم ميراليم بيانيتش

نيمار : بكل تأكيد فأن البارسا يعاني في مركز الجناح الأيسر، جريزمان لم يتأقلم بعد مع الفريق وديمبلي أثبت أنه غير جيد كفاية للمشاركة مع الفريق، لذا فأن عودة نيمار هي الحلم لكل مشجع كتالوني لإعادة الفريق لمكانه الطبيعي

لوتارو مارتينيز: لويس سواريز مهاجم الفريق أصبح بلا فائدة، لذا فأن التعاقد مع لوتارو مارتينيز من إنتر الإيطالي سيكون ضرورة لإعادة القوة والحيوية لهجوم برشلونة.
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