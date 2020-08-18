ما تغيبش ثواني تتخطى الـ5 ملايين مشاهدة.. فيديو

، إن المشهد الحالي في لبنان محزن للغاية؛ ما أدى إلى غضب كبير من قبل المواطنين، متابعا "فيه إهمال مش طبيعي بحياة الإنسان.. مواد متواجدة منذ 6 أو 7 سنوات في المرفأ، ومعروف أنها مواد شديدة الخطورة ولم يتم نقلها".

وأضاف وائل جسار، في مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، "أد كدا حياة الناس بسيطة بالشكل دا"، مطالبا القيادة السياسية بتقديم استقالتها على الفور، معقبا "دي أقل حاجة تشفي غليل المواطنين".





وأكد وائل جسار "نحن لا نحمل الحكومة الحالية مسئولية الانفجار بالكامل، لأن هناك تراكمات منذ 30 عاما، وحتى الآن هي السبب فيما وصلنا إليه حاليا، ولكن دور المسئول في الدولة الاطلاع على تلك الملفات"، متعجبًا "دي حياة ناس".





ولفت إلى أن هناك تقارير حول الأمر تم رفعها إلى الحكومة الحالية قبل الانفجار بـ أسابيع ولم تقم بشيء، ولذلك فهي تتحمل مسئولية هذا الحادث أيضا، مشددا على أن لبنان "سويسرا العرب"، ولا يجب أن تظهر بهذا الشكل.