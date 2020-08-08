AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وصلنا مرحلة الجوع.. وائل جسار: لبنان يعاني من الطبقة الحاكمة والدين العام وصل 100 مليار دولار.. فيديو

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:31 م
وائل جسار
وائل جسار
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الفنان وائل جسار ، إن لبنان هي البلد الأخضر وبلد المثقفين والفنانيين مؤكدا ان لبنان تنزف الان والشعب اللبناني يعاني .
وأضاف وائل جسار خلال مداخلة هاتفية في برنامج المساء مع قصواء المذاع علي قناة تن ، أن لبنان يعاني منذ سنوات طويلة وهذا بسبب الطبقة الحاكمة المتواجدة لافتا الي ان الدين العام اللبناني وصل إلى 100 مليار دولار ووصل الشعب إلى مرحلة الجوع .

واوضح وائل جسار ، أن الانفجار الاخير قضى على أحلام الشباب اللبناني ونتمني ان تكون دماء الشهداء هي بداية للبنان جديد

وتابع :  لبنان مر علي العديد من الحروب لكنه لم يصل إلى هذه المرحلة من قبل مؤكدا أن الدولار ارتفع ووصل الى 8 آلاف ليرة ويمكن ان يزداد أكثر .

واستكمل : جميع المنتجات التي نستخدمها في لبنان نقوم باستيرادها مؤكدا ان الليرة اللبنانية فقدت قيمتها بشكل كبير .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مظاهرات في لبنان احتجاجا على تدهور سعر صرف الليرة أمام الدولار.. فيديو

الشعب سيموت في غضون أشهر.. لبنان يتجه إلى تكرار سيناريو مجاعة 1915

بمسدس حربي.. ثالث حالة انتحار فى لبنان بسبب الوضع الاقتصادي

مستشار اتحاد المصارف العربية يتحدث عن خطة الحكومة اللبنانية لإنقاذ الاقتصاد

وائل جسار يكشف تفاصيل تحطم منزله بعد انفجار بيروت

وائل جسار: جاء وقت استقالة الطبقة السياسية.. وكل الحكومات مسئولة عن انفجار مرفأ بيروت

ترشيحاتنا

إليسا عن هجومها على السوريين: الأذكياء فقط هم من يتحرون عن الحقيقة دائما

بالفستان الأبيض.. بطلة مسلسل حكايات بنات تخطف الأنظار فى حفل زفافها

شاهد | الصور الأولى لحفل زفاف هند عبد الحليم

متظاهرون يقتحمون مقر وزارة البيئة اللبنانية

عندما يجتمع الشيطان والمرأة.. سحر تثأر لشقيقها في جريمة تهز طوخ بالقليوبية

العمر كله يا حبيبى.. فاتن موسى تحتفل بعيد ميلاد زوجها مصطفى فهمي بإطلالة ساحرة.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مكياج جذاب ونظارة كبيرة.. زوجة ماجد المصري تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

تحمي من أمراض الرئة.. حافظ على رئتيك بتناول هذه الأطعمة

بـ شعر مجعد.. أيتن عامر تبرز جمال أنوثتها بصورة أبيض وأسود