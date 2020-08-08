وصلنا مرحلة الجوع.. وائل جسار: لبنان يعاني من الطبقة الحاكمة والدين العام وصل 100 مليار دولار.. فيديو

قال الفنان وائل جسار ، إن لبنان هي البلد الأخضر وبلد المثقفين والفنانيين مؤكدا ان لبنان تنزف الان والشعب اللبناني يعاني .

وأضاف وائل جسار خلال مداخلة هاتفية في برنامج المساء مع قصواء المذاع علي قناة تن ، أن لبنان يعاني منذ سنوات طويلة وهذا بسبب الطبقة الحاكمة المتواجدة لافتا الي ان الدين العام اللبناني وصل إلى 100 مليار دولار ووصل الشعب إلى مرحلة الجوع .





واوضح وائل جسار ، أن الانفجار الاخير قضى على أحلام الشباب اللبناني ونتمني ان تكون دماء الشهداء هي بداية للبنان جديد قضىعلىأحلام





وتابع : لبنان مر علي العديد من الحروب لكنه لم يصل إلى هذه المرحلة من قبل مؤكدا أن الدولار ارتفع ووصل الى 8 آلاف ليرة ويمكن ان يزداد أكثر .



