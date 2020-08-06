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توك شو

وائل جسار ينفعل على الهواء: وردة العالم العربي تذبل والسلطة الفاشلة ذبحت اللبنانيين

الخميس 06/أغسطس/2020 - 10:27 م
وائل جسار
وائل جسار
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البهي عمرو
قال المطرب اللبنانى وائل جسار، إن الجميع في لبنان يعلم مدى حب المصريين ومصر لـ لبنان، موضحًا أن ما حدث فى بيروت كارثه بكل المقاييس.  

وأضاف  وائل جسار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامى تامر أمين، أنه يتمنى الشفاء العاجل لجميع مصابي تفجير بيروت، ودعاؤه للمتوفين بالرحمة. 
 
وأشار وائل جسار ، إلى أن الحادث يؤكد أن بيروت منهوبة، وبيروت منكوبة، ماحدث لا يصدقه أحد، ووردة العالم العربي تدبل فى لحظة. 

وتأثر وائل جسار ، على الهواء وقال "بيروت غالية علينا، والبعض كان يفكر فى ترك بيروت ويرحل، لكن على الفاسدين الرحيل وليس المحبين لـ بيروت".

ولفت إلى أنه منذ 17 نوفمبر 2019 وخرج الشعب اللبنانى ليطالب بالتغيير، والشعب اللبنانى قوي ولا يستطيع أحد أن يقضى عليه، وطالب جسار بالتغيير.
 

وتابع لبنان بها 18 طائفة تتنازع على السلطة، والمسؤولون فى لبنان جوعوا الشعب، وانفعل قائلا: السلطة الفاشلة ذبحت المواطنين.. فيه ناس مش عارفه تاكل ولا تشرب والدولار فى لبنان مرتفع جدًا جدًا".

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