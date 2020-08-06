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أخبار العالم

من بينهم مديرو المرفأ والجمارك.. منع سفر 7 مسؤولين على خلفية انفجار بيروت

الخميس 06/أغسطس/2020 - 09:14 م
انفجار بيروت
انفجار بيروت
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شيماء مصطفى
أصدر المدعي العام التمييزي في لبنان، القاضي غسان عويدات، قرارات بمنع السفر على خلفية انفجار مرفأ بيروت.
 
ووفقًا لموقع "لبنان 24"، شملت القرارات المدير العام الحالي للجمارك اللبنانية بدري ضاهر وسلفه شفيق مرعي، كما شملت مدير المرفأ حسن قريطم ومسؤولين آخرين بينهم مصطفى فرشوخ ونايلا الحاج وفوزي البراكس وميشال نحول.

وكان مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي، اليوم الخميس، أعلن توقيف 16 شخصا على ذمة التحقيق بانفجار مرفأ بيروت.

ووقع انفجار مرفأ بيروت، الثلاثاء الماضي، وأسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة الآلاف، فضلا عن عشرات المفقودين.

ووفقًا للوكالة الوطنية للإعلام بلبنان، أكد عقيقي استكمال المرحلة الأولية من التحقيقات المتعلقة بالانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.

وأوضح أن التحقيق شمل جميع الملابسات التي أدت إلى حدوث هذا الانفجار، وما نجم عنه من سقوط شهداء وجرحى من العسكريين والمدنيين، ووقوع أضرار جسيمة. 
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