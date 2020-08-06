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وائل جسار: جاء وقت استقالة الطبقة السياسية.. وكل الحكومات مسئولة عن انفجار مرفأ بيروت

الخميس 06/أغسطس/2020 - 01:59 ص
وائل جسار
وائل جسار
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عادل نصار
شن الفنان اللبناني وائل جسار، هجوما حادا على السياسيين اللبنانيين، مؤكدا أن القوى السياسية اللبنانية ليست بعيدة عن مسئولية انفجار مرفأ بيروت الضخم.

وأضاف جسار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة"، المذاع عبر شاشة "الأولى"، مساء الأربعاء، أنه :"كلنا ثقة في القضاء اللبناني"، متسائلا :"كيف تترك هذه المواد الكيميائية في بيروت والمسئولية تقع على كل الحكومات اللبنانية السابقة".

وتابع الفنان اللبناني، أنه :"ازاي أكثر من 30 ألف أسرة هيناموا في الشارع، و300 ألف عائلة شردت نتيجة انفجار مرفأ بيروت"، مستدركا أنه :"كل شئ في لبنان بتتعمل غلط وجاء وقت استقالة الطبقة السياسية".
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