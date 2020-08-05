عاصي الحلاني عن انفجار بيروت: لم يحدث في تاريخ الحروب اللبنانية

عبر الفنان اللبناني عاصي الحلاني، عن عميق حزنه لانفجار بيروت الذي ضرب لبنان عصر أمس الثلاثاء، معلقا على الحادث، قائلا "كارثة رهيبة".





وأضاف الحلاني، في مداخلة هاتفية بالإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة"، المذاع عبر شاشة "الأولي"، مساء اليوم الأربعاء، أن ما يحدث من الصعب تحديد السبب الحقيقي وراءه في الوقت الحالي، متابعا أنه ما حدث أشبه بهزة أرضية أو إعصار كبير.





وتابع الفنان اللبناني عاصي الحلاني، أنه ما حدث شيء خيالي وأشعر كأنني في كابوس، مشيرا إلى أن دوي انفجار مرفأ بيروت لم يحدث في تاريخ الحروب اللبنانية.





وأكد الحلاني ، أن التحقيقات مستمرة للوصول لحقيق ما حدث في بيروت، مشيرا إلى أن الشعب اللبناني محكومة علية ألا يعيش في استقرار.





وتابع الحلاني، أن هناك أكثر من 100 شهيد وآلاف الجرحى ومدينة بيروت تعرضت للتدمير بشكل كبير، متمنيًا تحقيقا شفافا محاسبة المسئول عنه.





وقدم الفنان اللبناني، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على المساعدات التي تقدمها مصر للبنان في هذا الأمر الصعب.



