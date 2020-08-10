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أخبار العالم

ترامب يعلن عن إرسال مساعدات إضافية لـ لبنان

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 02:19 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، عن تقديم بلاده مساعدات جوهرية إلى لبنان، مرجحا أن تكون مساعدات نقدية. 

وقال ترامب إن الولايات المتحدة سترسل طائرة مساعدات إضافية إلى لبنان لمساعدته. 

ومن ناحية أخرى، أصدر الجيش اللبناني بيانا للرد على ما أثير حول وجود أنفاق تحت بقعة الانفجار في مرفأ لبنان يتبع أحد التنظيمات اللبنانية (حزب الله ).

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، قال بيان الجيش اللبناني "هم قيادة الجيش أن تنفي نفيا قاطعا صحة هذه المزاعم وتوضح أن الإهراءات تضم مبنى تحت الأرض لإدارتها حيث يتم الوصول إلى غرفة عمليات الإهراءات عبر نفق يمتد من المدخل الشرقي للإهراءات بإتجاه الغرب".

وأوضح: "يتناوب موظفون على مدار الساعة على العمل في غرفة العمليات التي تحتوي على أنظمة تشغيل المصاعد داخل الإهراءات وآلية سحب الحبوب من البواخر".

وأضاف: "تجدد قيادة الجيش دعوتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء الشائعات والانجرار وراء معلومات غير صحيحة والعودة إلى المعنيين لأي استفسار".
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