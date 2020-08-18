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رياضة

برشلونة: ميسي باق مع الفريق ورحيل لاعبين كبار بعد فضيحة بايرن ميونخ

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 08:59 م
ميسي
ميسي
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إسماعيل محمود
أكد جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، بقاء ليونيل ميسي، قائد فريق كرة القدم بالنادي الموسم المقبل، وعدم رحيله عن الفريق.

وقال "بارتوميو"، في حوار لقناة النادي الرسمية "ميسي باقٍ مع الفريق، هو في مشروع كومان ولن يرحل، لدينا أفضل لاعب في العالم وهو ميسي ولن يرحل".

وأضاف "كنت قد قررت رحيل عدد من اللاعبين بعد الخروج من ليفربول العام الماضي، لكنني لم أفعل ذلك لأنهم كانوا فازوا بالدوري الإسباني".

وأكمل "حان الوقت للتغيير، سيرحل عدد كبير من اللاعبين، إنها سنة الحياة والتغيير أمر واجب".

وتابع "عدد كبير من اللاعبين سيرحلون مع كثير من الشكر والعرفان لأنهم أوصلوا الفريق لأن يكون الأفضل في العالم".

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