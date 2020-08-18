16 مليار دولار لأردوغان.. أحمد موسى يكشف تفاصيل اتفاق بين قطر وتركيا والسراج لنهب ليبيا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزيري دفاع قطر وتركيا كانا في طرابلس لمقابلة السراج وميليشياته.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "قطر تمول مجموعات إرهابية في ليبيا، وهي مجلس شورى بنغازي، ومجلس شورى درنة وأجدابيا وسرت، وقوات درع ليبيا، ومؤسسة الأندلس للأعمال الخيرية، وغرفة عمليات ثوار ليبيا، ولواء الصمود.. وغيرها".





وتابع الإعلامي أحمد موسى "قطر أرسلت وزير دفاعها إلى ليبيا، ويتم إنشاء منظمات وقواعد عسكرية لها هدف محدد في غرب ليبيا".





وأكد الإعلامي أحمد موسى "هناك اتفاق تعاون ثلاثي بين تركيا والسراج وقطر، وكشفت تقارير أوروبية عن المؤامرة التركية في ليبيا".





وأوضح التقرير الأوروبي، أن وجود تركيا في ليبيا للسيطرة على الثروات النفطية في ليبيا، وهناك مخطط عائلي بامتياز وأسند أردوغان المهمة إلى أقرب حلفائه وهو زوج ابنته، مضيفا "أنه تم التنازل عن 16 مليار دولار من مقدرات الشعب الليبي لأردوغان وكانت ودائع نقدية ليبية في تركيا".