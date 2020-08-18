اعتقالات وفساد وانهيار اقتصادي.. أردوغان يصل بـ تركيا إلى الحضيض والعجز.. تفاصيل

قال محمد مصطفى مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن العجز في ميزانية تركيا كبير ونشهد تحول جذري في اقتصاد تركيا من الفائض التجاري إلى العجز الكبير.









وأضاف محمد مصطفى في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، ان العجز حلقة في سلسلة انهيارات اقتصادية متلاحقة يواجهها الشعب التركي نتيجة وضع اقتصادي متدهور نتيجة فساد سياسي بقيادة أردوغان ".





وتابع محمد مصطفى :" هناك اعتقالات في صفوف بعض العسكريين والمدنيين في تركيا وهناك 3 محاور تتم على أساسها الاعتقالات، ويتم اعتقال النشطاء وعناصر حركة الخدمة بقيادة فتح الله جولن واعتقال كل من يحاول كشف فساد الاسرة الحاكمة".





واكمل محمد مصطفى:" يتم اعتقال الصحفيين في تركيا وتعتبر الدولة الأولى في العالم في معدل اعتقال الصحفيين".





ولفت محمد مصطفى:" بعد فشل أردوغان في ادارة أزمة كورونا قام بفتح حساب في البنك ودعا المواطنين بالتبرع فيه ولا يعلم أحد مصير الأموال التي يتم وضعها في هذا الحساب".



