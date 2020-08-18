أردوغان يستفز أوروبا .. تركيا ترسل سفينة جديدة للتنقيب عن الطاقة شرق المتوسط

أرسلت تركيا سفينة حفر إلى منطقة قبالة الساحل الجنوبي الغربي لقبرص، اليوم الثلاثاء، في خطوة قد تغذي النزاعات الإقليمية مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في شرق البحر المتوسط.





واستأنفت أنقرة بحثها عن المياه المتنازع عليها الأسبوع الماضي بعد انهيار مفاوضات بوساطة ألمانية مع اليونان عندما أعلنت أثينا عن اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع مصر في 6 أغسطس انتقاما لاتفاق مماثل بين تركيا وليبيا.





وأصبح شرق البحر المتوسط ​​بقعة ساخنة للطاقة مع اكتشافات كبيرة لقبرص العضو في الاتحاد الأوروبي، وكذلك إسرائيل ومصر في السنوات الأخيرة.





وتضغط تركيا الآن لتأمين حصة من الموارد ، متحدية تحذيرات الكتلة من أن أفعالها الأحادية يمكن أن تزيد من توتر العلاقات.





وعززت فرنسا مؤقتًا وجودها العسكري في المنطقة لدرء خطوات تركيا.





اتهمت تركيا يوم الاثنين فرنسا وأرمينيا والإمارات بتشكيل تحالف ضد تركيا، الإمارات العربية المتحدة ومصر حليفان فيه، في حين أن أرمينيا بلد غير ساحلي ومنافس تاريخي لتركيا.





وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن هذا "يكشف أبعاد تحالف ماكر يجري محاولة تشكيله ضد تركيا". مضيفة أن "مهما حدث ، ستواصل تركيا بحزم حماية حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​النابعة من القانون الدول، و لن يتمكن أي تحالف من منع ذلك ".





وبعد إرسال سفينة المسح Oruc Reis إلى جنوب جزيرة كاستاليريزو اليونانية الأسبوع الماضي، أضافت تركيا سفينة الحفر Yavuz التي يبلغ طولها 230 مترًا (755 قدمًا) يوم الثلاثاء.





وترافقها ثلاث سفن إمداد بحرية تحت حماية البحرية التركية.





وقال موقع للبحرية التركية على الإنترنت يوم السبت 'ننصح بشدة جميع السفن بعدم دخول هذه المنطقة' حيث حدد مناطق استكشاف محظورة حتى 15 سبتمبر.





تركيا التي أرسلت قوات واستولت على الثلث الشمالي من قبرص في أعقاب انقلاب عام 1974 بهدف توحيد الجزيرة مع اليونان - لا تعترف بقبرص كدولة ذات سيادة وتعارض التنقيب عن القبارصة دون اتفاق بشأن تقاسم أي عائدات مع القبارصة الأتراك.





ورخصت حكومة جمهورية قبرص المعترف بها دوليًا العديد من كتل الاستكشاف البحرية ، بعضها يقع في المياه المتنازع عليها. لدى قبرص اتفاقية مع إكسون موبيل وتوتال إس إيه وإيني إس بي إيه لحقوق التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي بالقرب من منطقة تريد تركيا الحفر فيها.





ولا تعترف أنقرة أيضًا بادعاء اليونان بأن مياهها الإقليمية تبدأ على الفور جنوب جزيرة كاستيلوريزو ، وهي أبعد نقطة يونانية في المنطقة المتنازع عليها، وتقول إنه ينبغي قياس الجرف القاري لأي بلد من البر الرئيسي.