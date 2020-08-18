كشف فساد السلطان العثماني.. أردوغان يطالب زعيم المعارضة بتعويض قدره 2 مليون ليرة

رفع محامي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دعوى قضائية ضد زعيم المعارضة كمال كيليجدار أوغلو لتغريمه مليوني ليرة تركية تعويض معنوي لموكله.





ووفقًا لصحيفة "زمان" التركية، زعم المحامي أحمد أوزيل، أن رئيس حزب الشعب الجمهوري، كيليجدار أوغلو ألقى تهما ضد موكله أردوغان، في حوار صحفي نشرته جريدة جمهوريت أمس الاثنين.





وادعى أويل أن تصريحات أوغلو عن تحويل أسرة الرئيس أمول إلى الخارج لا تعكس الحقيقة وهي كذب وافتراء على حد قوله.





وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك تغيير في قاعدة ناخبي ومؤيدي حزب العدالة والتنمية، أكد زعيم المعارضة للصحيفة التركية أن هناك حرائق في المطبخ. ولقد بات المواطن يدفع ثمن السياسات السيئة المطبقة، عدا الدائرة الضيقة المستفيدة من حزب العدالة والتنمية.





وأضاف كليجدار أوغلو: "هؤلاء الأشخاص، يزدادون سعادة ويزداد دخلهم كلما ارتفع الدولار. وكذلك تزيد ثروة أردوغان. أقول لأردوغان اعزل صهرك (ألبيراق)، وأقول له أيضًا إذا كانت أسرته تحب هذا البلد فلتحضر ثروتهم من الخارج إلى تركيا. لديهم مليارات في الخارج".





وأضاف "عندما قال ترامب لأردوغان: سنفحص ثروتك وممتلكاتك، تعقَّل!"، لم يصدر أردوغان صوتًا. أردوغان وأسرته يخونون تركيا من خلال التهرب من الضرائب، ونحن نعرف ذلك جيدًا".



