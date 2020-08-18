AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كشف فساد السلطان العثماني.. أردوغان يطالب زعيم المعارضة بتعويض قدره 2 مليون ليرة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 04:23 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
Advertisements
شيماء مصطفى
رفع محامي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دعوى قضائية ضد زعيم المعارضة كمال كيليجدار أوغلو لتغريمه مليوني ليرة تركية تعويض معنوي لموكله.

ووفقًا لصحيفة "زمان" التركية، زعم المحامي أحمد أوزيل، أن رئيس حزب الشعب الجمهوري، كيليجدار أوغلو ألقى تهما ضد موكله أردوغان، في حوار صحفي نشرته جريدة جمهوريت أمس الاثنين.

وادعى أويل أن تصريحات أوغلو عن تحويل أسرة الرئيس أمول إلى الخارج لا تعكس الحقيقة وهي كذب وافتراء على حد قوله.

وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك تغيير في قاعدة ناخبي ومؤيدي حزب العدالة والتنمية، أكد زعيم المعارضة للصحيفة التركية أن هناك حرائق في المطبخ. ولقد بات المواطن يدفع ثمن السياسات السيئة المطبقة، عدا الدائرة الضيقة المستفيدة من حزب العدالة والتنمية. 

وأضاف كليجدار أوغلو: "هؤلاء الأشخاص، يزدادون سعادة ويزداد دخلهم كلما ارتفع الدولار. وكذلك تزيد ثروة أردوغان. أقول لأردوغان اعزل صهرك (ألبيراق)، وأقول له أيضًا إذا كانت أسرته تحب هذا البلد فلتحضر ثروتهم من الخارج إلى تركيا. لديهم مليارات في الخارج".

وأضاف "عندما قال ترامب لأردوغان: سنفحص ثروتك وممتلكاتك، تعقَّل!"، لم يصدر أردوغان صوتًا. أردوغان وأسرته يخونون تركيا من خلال التهرب من الضرائب، ونحن نعرف ذلك جيدًا".

جدير بالذكر، أن محكمة الاستئناف قضت الشهر الماضي بتغريم كليجدار أوغلو 359 ألف ليرة لصالح أردوغان وأسرته، بعد أن قضت محكمة قبلها بيومين بتغريمه أيضا 197 ألف ليرة لصالحهما أيضا، ليبلغ إجمالي الغرامات المالية المفروضة عليه 556 ألف ليرة على خلفية كشفه عن معاملات مالية سرية متورط فيها أفراد بأسرة الرئيس رجب أردوغان بغرض التهرب الضريبي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عقب انتقاد أردوغان.. سجن المرأة الحديدية في تركيا

المعارضة التركية تنتقد النظام الرئاسي وتحمل أردوغان مسئولية التدهور الاقتصادي

هل اقتربت نهاية أردوغان؟.. تركيا تشتعل بعد حديثه عن تعديل نظام الانتخابات.. كشف حساب عامين من نظام الرجل الواحد.. والمعارضة: فشل سياسيا واقتصاديا وأخلاقيا وسيرحل

السلطان يصارع من أجل البقاء .. أردوغان يكشر عن أنيابه ويكشف خططه الشريرة من على منبر آيا صوفيا

كليجدار أوغلو لـ أردوغان: خلقت عداوة مع صديقتنا مصر .. التاريخ لم يسجل هذه الوقاحة من قبل

لماذا طالب مرشح الرئاسة الأمريكي بإسقاط أردوغان.. وكيف ردت أنقرة والمعارضة التركية؟

ترشيحاتنا

هل السبحة بدعة ؟.. علي جمعة: بديعة وهذا ما قاله النبي عنها

من أمريكا إلى المغرب.. طفلة تتلقى ردًا مفاجئًا على «رسالة في زجاجة» ألقتها في المياه

إسرائيل تشتعل.. سلسلة حرائق في تل أبيب بسبب البالونات الحارقة

انفجار هائل| محكمة لبنان تكشف تفاصيل اغتيال رفيق الحريري

الحق ادفع.. نداء عاجل من مصلحة الضرائب قبل نشر قانون جديد

أسعار ومواصفات أرخص 5 سيارات يابانية مستعملة في مصر.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. ياسمين رئيس تستعرض جمالها على البحر.. شاهد

أوميد سكوبي يكشف تأثير قرار الأمير هاري بالتخلي عن الحياة الملكية على علاقته بشقيقه ويليام

لو بتعانى من النحافة .. إليك نصائح مذهلة لزيادة الوزن