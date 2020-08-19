لوفرين يوضح رأيه في الانتقادات العنصرية لـ محمد صلاح.. فيديو

أكد ديان لوفرين، نجم زينيت الروسي ومنتخب كرواتيا، أنه إذا كان إنجليزيا؛ لاحترمه المحللون في إنجلترا أكثر من ذلك.





وقال لوفرين في حوار حصري لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الأزمة كانت أنني كرواتيٌ ألعب في إنجلترا، الأمر كان صعباً بالنسبة لنا، خاصة أننا فزنا على إنجلترا في نصف النهائي، ولم يقدروني كلاعب مهم ومن أفضل اللاعبين في ليفربول".





وأكمل: "أعتقد أنني في عام 2019 قدمت مستوى جيداً لكن مع ذلك المحللون الإنجليزييون كانوا يسخرون مني، لذلك انتقمنا".





وتابع: "100% صلاح تعرض لنفس ما تعرضت له، هذه حقيقة لا تستطيع أن تغيرها، قد تكون جيدة لمحمد صلاح في أن يستخدم هذا الغضب ضدهم ويظهر إمكانياته داخل الملعب بأنه الأفضل".