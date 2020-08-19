بـ شعر مبلول.. إيمان العاصي تثير إعجاب متابعيها

نشرت الفنانة ايمان العاصى ، فيديو قصيرا، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت ايمان العاصى على البحر بإطلالة جذابة خطفت بها الأنظار، حيث اعتمدت على تسريحة الشعر الكيرلى المبلول وهو ما تناسب مع إطلالتها الصيفية.

أما من الناحية الجمالية لم تتكلف فى وضع الماكياج واكتفت باللمسات البسيطة التى نالت من خلالها إعجاب متابعينها.



يذكر أن آخر أعمال إيمان العاصي كان مسلسل «بخط الإيد»، من تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.

المسلسل بطولة أحمد رزق، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، ودارت أحداثه في 45 حلقة.



