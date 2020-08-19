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أخبار العالم

بعد رسالة تيكانوفسكايا.. مفوض الاتحاد الأوروبي: العقوبات ستشدد ضد بيلاروسيا

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 08:44 ص
مفوض الاتحاد الاوروبي
مفوض الاتحاد الاوروبي
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على صالح
أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي، تيري بريتون، اليوم الأربعاء، أن العقوبات ستشدد ضد بيلاروسيا.


وهزت الاحتجاجات الجماهيرية بيلاروسيا منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية في البلاد في 9 أغسطس، حيث حصل الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو على 80٪ من الأصوات.


ودعت السياسية المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيكانوفسكايا، المجلس الأوروبي إلى عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية في بلادها، والتي شهدت إعادة انتخاب الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو لفترة رئاسته السادسة.


في خطاب فيديو جديد، شددت تيكانوفسكايا على أن الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 9 أغسطس لم تكن "نزيهة ولا شفافة"، وادعت أن نتائجها مزورة.


وقالت: "إنني أدعوكم إلى عدم الاعتراف بهذه الانتخابات المزورة. فقد السيد لوكاشينكو كل شرعية في أعين أمتنا والعالم، ومن أجل تسهيل الانتقال السلمي للسلطة في بلدي، أنشأت مجلس التنسيق الوطني لبيلاروسيا، ستقود عملية الانتقال السلمي للسلطة عبر الحوار، وستدعو على الفور إلى انتخابات رئاسية جديدة وعادلة وديمقراطية بإشراف دولي. قادة أوروبا المحترمون، أدعوكم لدعم صحوة بيلاروسيا".


كما دعت السياسية البيلاروسية المجتمع الدولي إلى احترام مبادئ القانون الدولي وسيادة بيلاروسيا واختيار الشعب البيلاروسي.


وقالت إن "الأشخاص الذين خرجوا للدفاع عن أصواتهم في شوارع مدنهم في جميع أنحاء بيلاروس تعرضوا للضرب المبرح والسجن والتعذيب على يد النظام، وتمسك بالسلطة بشدة، وأصيب المئات، وفقد شخصان على الأقل حياتهما"، مؤكدة أن الأحداث تتكشف "في وسط أوروبا".
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