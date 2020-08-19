بعد رسالة تيكانوفسكايا.. مفوض الاتحاد الأوروبي: العقوبات ستشدد ضد بيلاروسيا

أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي، تيري بريتون، اليوم الأربعاء، أن العقوبات ستشدد ضد بيلاروسيا.









وهزت الاحتجاجات الجماهيرية بيلاروسيا منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية في البلاد في 9 أغسطس، حيث حصل الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو على 80٪ من الأصوات.







