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ديني

علاء جانب مستشارًا لجامعة الأزهر للأنشطة الطلابية والثقافية

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 12:05 م
صدى البلد
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صدى البلد
أصدر الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، قرارًا بندب الدكتور علاء جانب، الأستاذ بقسم الأدب والنقد بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة؛ مستشارًا لجامعة الأزهر للأنشطة الطلابية والثقافية.

وتدرج الدكتور علاء جانب في التعليم الأزهري حتى التحق بجامعة الأزهر، وحصل على ليسانس اللغة العربية عام 1996، وعين معيدًا بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة قسم الأدب والنقد  عام 1997،ثم حصل جانب على درجة التخصص (الماجستير) بتقدير ممتاز عام 2002،واستكمل مشواره العلمي حتى حصل على العالمية (الدكتوراه) في الأدب بتقدير مرتبة الشرف الأولى مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات.

وترقى جانب في الدرجات العلمية إلى أن وصل إلى درجة الأستاذية وهي أعلى درجة علمية عام 2019.

وحصل جانب على جائزة أمير الشعراء في أكبر مسابقة شعرية شهدها العصر الحديث من هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث عام 2013.

يذكر أن جانب هو المصري الوحيد الحاصل على جائزة أمير الشعراء، كما حصل أيضًا على دروع وأوسمة وتكريمات كثيرة من أهمها تكريم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وتكريم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، وقد ناقش جانب وأشرف على عديدٍ من الرسائل العلمية.

ويذكر أنه عضو مؤتمر أدباء مصر منذ عام 2013وحتى الآن، وأيضًا عضو لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة، كما شارك جانب في عديدٍ من المعارض الأدبية، منها: معرض القاهرة الدولي للكتاب شاعرًا ومحاضرًا، ومعرض الرياض الدولي للكتاب، ومعرض أبوظبي الدولي للكتاب، ومعرض الشارقة الدولي للكتاب.

يذكر أن لجانب أبحاثًا علمية ومقالات عديدة، كما نشر مقالات وقصائد في صحف قومية ومحلية، وأجرى عديدًا من اللقاءات على القنوات الفضائية المحلية والعربية.

وله دواوين شعرية عديدة، منها:  "وأنا وحدي" عام  2002،و"ولد ويكتب بالنجوم" 2011، و"لاقط التوت"  2013،و"متورط في الياسمين" 2015، و"السكوت"  2018،و"لم يفهموك" 2019، و"المغنّي" ٢٠٢٠، ومجموعة الأعمال الكاملة ٢٠٢٠.
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