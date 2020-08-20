نائبة توضح أبرز قوانين أصدرتها لجنة التعليم خلال دور الانعقاد الحالي

قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أن لجنة التعليم بالبرلمان ساهمت خلال دور الانعقاد الحالى بالبرلمان بإصدار عدد من القوانين الهامة.





وأشارت نصر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أبزر هذه القوانين تتمثل فى قانون الجامعات الأهلية وقانون إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ، إضافة إلى قانون إنشاء فروع للجامعات الاجنبية فى مصر.





وأكدت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أن قانون التجارب السريرية كان من أهم القوانين التى أقرتها لجنة التعليم بالبرلمان خلال دور الإنعقاد الحالي، ويمثل طفرة حقيقية فى البحث العلمى وينظم البحث العلمى ويطبقه بشكل سليم.



