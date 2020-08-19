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حوادث

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يعلن الاصوات الباطلة في نتيجة الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2020

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 03:20 م
الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
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رامى المهدي - عمرو خليفة

قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، ان انتخابات  مجلس الشيوخ عقدت فى ظل تحديات كثيرة على راسها جائحة كورونا.

 

واوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ان انتخابات ممجلس الشيوخ اجريت تحت اشرؤاف قضائي كامل.

 

واوضح، انه اعمالا للمادة 11 ، فى شان الهيئة الوطنية للانتخابات بانه اصدر القرار رقم 50 لنتيجة الانتخابات ، فى كل محافظات الجمهورية ، مضيفًا  ان عدد الاصوات الباطلة مليون صوت .

 

وكان بدأ مؤتمر الوطنية للانتخابات لإعلان نتيجة انتخابات الشيوخ بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية.

 

 عقد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، فى تمام الثالثة عصر اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا عالميا لإعلان نتيجة الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2020، التى جرت على مدار يومى 9 و10 أغسطس فى الخارج ويومى 11 و12 أغسطس فى الداخل، وذلك بمسرح التلفزيون بالدور السابع من مبنى ماسبيرو.

 

ودعا المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، كافة ممثلى وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية المحلية والدولية المعتمدين لدى الهيئة الوطنية بالحضور لتغطية فاعليات المؤتمر على أن يكون ذلك بوقت كاف وقبل ساعة من موعد عقد المؤتمر والذى يتضمن نتائج الاقتراع والفرز فى الجولة الأولى من الانتخابات.

 

وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من فحص جميع التظلمات المقدمة من المرشحين فى انتخابات مجلس الشيوخ، على النتائج حيث تم الفصل فيها ولم تتضمن اى مخالفات من شأنها التأثير على سير العملية الانتخابية أو النتيجة النهائية، لافتا إلى أن الهيئة أخطرت صاحب التظلم بقرار الهيئة بعد 24 ساعة من الفصل فى التظلمات وفقا لصحيح الدستور والقانون والجدول الزمنى للانتخابات.

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