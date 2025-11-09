قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس لبنان: يجب الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة على البلاد
الأولى بأرخص سعر.. 5 سيارات فرنسية في السوق المصري| اعرف ثمنها
استمرار أعمال عمليات القومي للإعاقة لمتابعة التصويت بالداخل في انتخابات النواب
خالد الغندور: الأهلي استحق الفوز بالسوبر.. وزيزو وبن شرقي تألقا في القمة
سلاح الجو للجيش السوداني يستهدف مواقع للدعم السريع
وزير الدفاع الإسرائيلي يمنع ضباط الجيش من إجراء مقابلات مع الصحافة دون موافقته
في ختام تعاملات الأحد| تباين أداء أسواق المال العربية.. بورصة مصر تربح 51 مليار جنيه
السوبر المصري.. عمرو أديب: عاوز أقول لأخواتي في نادي الزمالك معلش ما هو انت مش يتلاعب حد عادي
مي عمر بطلة أمام أحمد السقا في فيلم هيروشيما
وزير المالية: عودة الثقة في الاقتصاد المصري هي الأهم لجذب الاستثمار
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 لـ 11 مليون مواطن.. تفاصيل جدول الصرف
باق 52 يوما.. موعد ليلة رأس السنة الميلادية 2026 والإجازات المتبقية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
اقتصاد

رئيس غرفة الجيزة التجارية يشارك في معرض MEA Industry 2025 لدعم الصناعة الوطنية

جانب من معرض MEA Industry 2025
جانب من معرض MEA Industry 2025
ولاء عبد الكريم

أعرب المهندس  أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، عن اعتزازة بالحضور والمشاركة الفاعلة في معرض الصناعة MEA Industry والذي افتتحه اليوم ،  الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك فى اطار تمثيل قطاع الصناعة الخاص بمحافظة الجيزة، والإطلاع على أبرز التطورات والتوجهات في المجال الصناعي ، إضافة إلى التعرف على  فرص الاستثمار والتعاون المتاحة أمام أعضاء الغرفة.

أوضح الشاهد أن مشاركته تهدف الى التأكيد من مواكبة غرفة الجيزة التجارية  لتوجه الدولة الرامي إلى تعزيز التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي في الإنتاج بالاضافة الى استكشاف فرص الشراكة مع الشركات المحلية والعالمية المشاركة  حيث يشارك أكثر من 500 شركة من نحو 30 دولة  ذلك الى جانب  فتح قنوات جديدة للتصدير والاستثمار خصوصاً لمصانع الجيزة والشركات التابعة لأعضاء الغرفة، مستفيدة من منصة المعرض كمنصة دولية.

وأشار المهندس أسامة الشاهد إلى أن المعرض يمثل فرصة حقيقية لعرض قدرات ومهارات المصانع المصرية ومتابعة أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال الصناعة والنقل واللوجستيات، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي.

 التعاون مع الشركات العالمية

وأكد الشاهد أن غرفة الجيزة التجارية تواصل جهودها لدعم أعضائها في الوصول إلى أسواق جديدة، وفتح آفاق التعاون مع الشركات العالمية، وتسهيل الربط بين القطاع الصناعي المحلي والفرص الاستثمارية الدولية، بما يعكس رؤية الدولة لتعظيم القيمة المضافة للصناعة الوطنية ، مشيدا بأهمية مثل هذه الفعاليات في تعزيز التواصل بين رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات التصنيع والتصدير، معربًا عن أمله في أن تسهم مشاركة الغرفة في دفع عجلة النمو الصناعي بمحافظة الجيزة ودعم جهود الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة نسبة المكون المحلي.

جدير بالذكر أن معرض MEA Industry Expo 2025 يُعقد في الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2025 بالقاهرة الجديدة، ويشمل عروضاً متخصصة في مجالات الصناعة والنقل واللوجستيات والتكنولوجيا الحديثة، إلى جانب حلقات نقاش وورش عمل تهدف إلى تبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

الإعلامي خالد أبو بكر

خالد أبو بكر يتقدم بشكوى إلى مجلس الشيوخ للتحقيق في تصريحات ياسر جلال.. فيديو

صورة أرشيفية

9 طائرات تهبط اضطرارياً بمطار البصرة بسبب سوء الأحوال الجوية في الكويت

ارشيفية

بحضور مترجم ومندوب السفارة.. إخلاء سبيل 3 سائحين تجردوا من ملابسهم بجوار الهرم الأكبر

برقم البطاقة.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2025 وحالات بطلان الصوت

وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري

الأوقاف توضح ديانة المصريين القدماء: فيهم أنبياء ومؤمنون وليسوا عبدة أوثان

مي عمر

مي عمر تدعم آن الرفاعي بعد انفصالها عن كريم محمود عبد العزيز

النيابة الإدارية

النيابة الإدارية تنظم اليوم الترفيهي لـ ذوي الإعاقة| صور

حملة أمنية

لفحص التراخيص وضبط المخالفات.. حملة أمنية موسعة في حلوان| صور

مشرحة

ضبط المتهم بإنهاء حياة سائق توك توك فى شارع بقنا

بالصور

مهرجان القاهرة يعلن عن القائمة النهائية لأفلام المسابقة الدولية في دورته الـ46

أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

بعد أنباء الانفصال.. هنادي مهنا مع زوجها أحمد خالد صالح في عزاء والد محمد رمضان

احمد خالد صالح وهنادي مهنا

شبيه شخصية جعفر العمدة يقدم واجب العزاء فى وفاة والد محمد رمضان

شبيه جعفر العمدة

عبير صبري وإدوارد وريهام سعيد فى عزاء والد محمد رمضان

اداورد وعبير صبري وريهام سعيد

عمرو أديب بالجلابية

عمرو أديب يرد على سمر فودة: أعيش في جلباب أبي وحضارة أجدادي

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: خلق السعادة

