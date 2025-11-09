رئيس غرفة الجيزة التجارية يشارك في معرض MEA Industry 2025 لدعم الصناعة الوطنية

أعرب المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، عن اعتزازة بالحضور والمشاركة الفاعلة في معرض الصناعة MEA Industry والذي افتتحه اليوم ، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك فى اطار تمثيل قطاع الصناعة الخاص بمحافظة الجيزة، والإطلاع على أبرز التطورات والتوجهات في المجال الصناعي ، إضافة إلى التعرف على فرص الاستثمار والتعاون المتاحة أمام أعضاء الغرفة.

أوضح الشاهد أن مشاركته تهدف الى التأكيد من مواكبة غرفة الجيزة التجارية لتوجه الدولة الرامي إلى تعزيز التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي في الإنتاج بالاضافة الى استكشاف فرص الشراكة مع الشركات المحلية والعالمية المشاركة حيث يشارك أكثر من 500 شركة من نحو 30 دولة ذلك الى جانب فتح قنوات جديدة للتصدير والاستثمار خصوصاً لمصانع الجيزة والشركات التابعة لأعضاء الغرفة، مستفيدة من منصة المعرض كمنصة دولية.

وأشار المهندس أسامة الشاهد إلى أن المعرض يمثل فرصة حقيقية لعرض قدرات ومهارات المصانع المصرية ومتابعة أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال الصناعة والنقل واللوجستيات، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي.

التعاون مع الشركات العالمية

وأكد الشاهد أن غرفة الجيزة التجارية تواصل جهودها لدعم أعضائها في الوصول إلى أسواق جديدة، وفتح آفاق التعاون مع الشركات العالمية، وتسهيل الربط بين القطاع الصناعي المحلي والفرص الاستثمارية الدولية، بما يعكس رؤية الدولة لتعظيم القيمة المضافة للصناعة الوطنية ، مشيدا بأهمية مثل هذه الفعاليات في تعزيز التواصل بين رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات التصنيع والتصدير، معربًا عن أمله في أن تسهم مشاركة الغرفة في دفع عجلة النمو الصناعي بمحافظة الجيزة ودعم جهود الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة نسبة المكون المحلي.

جدير بالذكر أن معرض MEA Industry Expo 2025 يُعقد في الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2025 بالقاهرة الجديدة، ويشمل عروضاً متخصصة في مجالات الصناعة والنقل واللوجستيات والتكنولوجيا الحديثة، إلى جانب حلقات نقاش وورش عمل تهدف إلى تبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري.