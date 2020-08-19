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محافظات

وكيل صحة الشرقية يقود حملة على مصانع الأغذية ببلبيس.. شاهد

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 06:29 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
قاد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية حملة علي مصانع الأغذية بالمنطقة الصناعية ببلبيس، يرافقه مراقبي الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشي الأغذية بالإدارة الصحية ببلبيس. 

تم المرور علي مصانع للحلويات والمخللات، للتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية بها، وتبين وجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية بمصنع المخللات، وتشغيله بدون ترخيص، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع لما يمثله من خطر داهم علي الصحة العامة.

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كما تم ضبط ٥٠ طن مخللات داخل ١٠ خزانات أرضية سعة كل خزان ٥ طن، وتم إعدام ٢٥٠ كجم مخللات متنوعة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم ضبط ٥٦٠ لتر عسل فركتوز، داخل ١٤ برميل زنة ٤٠ لتر، وذلك لعدم وجود بيانات عليها، ووضعها ببراميل سبق إستعمالها، وتم إعدام ٤٠٠ كجم هوالك إنتاج بمصنع الحلويات عبارة عن بلح وشيكولاتة، وتم سحب ٥ عينات أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحياتها للاستهلاك الآدمي، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفات المضبوطة.

وأكد وكيل الوزارة علي تكثيف الحملات الرقابية علي المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.

وكيل صحة الشرقية يقود حملة على مصانع الأغذية ببلبيس.. شاهد
وكيل صحة الشرقية يقود حملة على مصانع الأغذية ببلبيس.. شاهد
وكيل صحة الشرقية يقود حملة على مصانع الأغذية ببلبيس.. شاهد
وكيل صحة الشرقية يقود حملة على مصانع الأغذية ببلبيس.. شاهد
وكيل صحة الشرقية يقود حملة على مصانع الأغذية ببلبيس.. شاهد
وكيل صحة الشرقية يقود حملة على مصانع الأغذية ببلبيس.. شاهد
وكيل صحة الشرقية يقود حملة على مصانع الأغذية ببلبيس.. شاهد
وكيل صحة الشرقية يقود حملة على مصانع الأغذية ببلبيس.. شاهد
وكيل صحة الشرقية يقود حملة على مصانع الأغذية ببلبيس.. شاهد
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