74 مقعدا للفردي و100 للقائمة.. الخريطة الكاملة لنتائج انتخابات مجلس الشيوخ.. ومستقبل وطن يفوز بنصيب الأسد

- إجراءات انتخابات الإعادة على 26 مقعدا بالنظام الفردي

- فوز القائمة الوطنية من أجل مصر المكونة من 11 حزبا بانتخابات مجلس الشيوخ

- صراع حزبي بجولة الإعادة .. ومستقبل وطن يتصدر التنافس





أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس محكمة النقض رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات فوز القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا/ هم : مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والاصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهوري والمصري الديمقراطي الاجتماعي والحركة المصرية والحرية المصري والمؤتمر، إضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والساسيين.





وقال المستشار لاشين إبراهيم، خلال مؤتمر إعلان نتائج انتخابات مجلس الشيوخ 2020، إنه أصدر القرار رقم 50 لسنة 2020 باعتماد نتيجة الانتخابات، وكانت نتيجة التصويت فى كل محافظات الجمهورية بنسبة 14.23% وعدد الأصوات الباطلة مليون و381 ألفا بنسبة 15.42%.

وينشر موقع صدى البلد الخريطة الكاملة لنتائج انتخابات مجلس الشيوخ ونصيب كل حزب فيها..





- القائمة الوطنية من أجل مصر و التي فازت بعد تخطيها النسبة القانونية للفوز والمقدرة بـ 5%، ذلك لعد وجود منافس، وتكونت من 100 فائز، وجاءت كالتالي:





- القاهرة ووسط وجنوب الدلتا

محمد منظور - مستقبل وطن

ناجح جلال - مستقبل وطن

محمود بكري - مستقبل وطن

محمد المرشدي - مستقبل وطن

أكمل فاروق - مستقبل وطن

إيهاب وهبه- الشعب الجمهوري

حنا جريس - المصري الديموقراطي

محمد عزمي - تنسيقية شباب الأحزاب (عضو الحركة الوطنية)

محمود القط- تنسيقية شباب الأحزاب (عضو حماة الوطن)

هالة كمال- مستقبل وطن

عايدة نصيف- مستقبل وطن

عاطف النمطي - مستقبل وطن

صلاح السعودي- مستقبل وطن

محمد حلاوة - مستقبل وطن

ياسر الهضيبي - الوفد

فاروق مجاهد - حماة الوطن

ريهام عفيفي - الشعب الجمهوري

حسين خضير- مستقبل وطن

عبد السلام الجبلي- مستقبل وطن

هاني العسال - الحركة الوطنية

محمود سامي - المصري الديموقراطي

طارق عبد العزيز - مستقبل وطن

فريدة النقاش - التجمع

محمود منصور- مستقبل وطن

محمد توفيق الجمل- مستقبل وطن

سامح السادات - الإصلاح والتنمية

حسام الخولي - مستقبل وطن

محمد عربي - مستقبل وطن

حازم الجندي - الوفد

عبد الخالق محمد عياد - الإصلاح والتنمية

ايرني ثابت - المؤتمر

عبد السميع يوسف- مستقبل وطن

عز الدين حمودة- مستقبل وطن

سلوى الحداد- الإصلاح والتنمية





- قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد

وليد المليجي - مستقبل وطن

أحمد الشراني- مستقبل وطن

فرج فتحي- مستقبل وطن

عمر عزت- تنسيقية شباب الأحزاب (التجمع)

طارق تهامي- الوفد

محمد عمارة - تنسيقية شباب الأحزاب (الشعب الجمهوري )

سهير عبد السلام - مستقبل وطن

أمل رمزي- الوفد

عبد القادر الجارحي - مستقبل وطن

محمد طه عليوه - المصري الديموقراطي

منى الخشاب - حماة الوطن

أحمد أبو هشيمة- الشعب الجمهوري

نادر نسيم- مستقبل وطن

حنان سليمان- مستقبل وطن

عبد الوهاب عبد الرازق- مستقبل وطن

وحيد مصطفى عامر- مستقبل وطن

حسانين توفيق- الشعب الجمهوري

هاني عبد الشهيد - مستقبل وطن

رشا المهدي- مستقبل وطن

على مهران- مستقبل وطن

مصطفى سالمان- مستقبل وطن

محمد فهمي- الشعب الجمهوري

هند جوزيف - مستقبل وطن

مؤمن معاذ – مستقبل وطن

مدحت المدني – مستقبل وطن

فكتور فاروق – مستقبل وطن

أحمد أبو الدهب – مستقبل وطن

خالد أبو الوفا – مستقبل وطن

رشا اسحق – مستقبل وطن

أسامة الهواري – مستقبل وطن

أحمد عبد الماجد – مستقبل وطن

طارق رسلان – مستقبل وطن

وائل زكريا – مستقبل وطن

حسين عبد المجيد – مستقبل وطن

عبد الرحيم حمام طه- مستقبل وطن





- شرق الدلتا

خالد سعيد- مستقبل وطن

أحمد الخطيب – مستقبل وطن

أيمن حامد – مستقبل وطن

أحمد عبد الجواد – مستقبل وطن

إبراهيم شحاتة – المؤتمر

يسرا أباظة – مستقبل وطن

نيفين جورج – مصر الحديثة

محمد أبو حجازي – مستقبل وطن

محمد السباعي – مستقبل وطن

عادل عبده اللمعي – مستقبل وطن

حماده موسى – مستقبل وطن

فيبي فوزي – مستقبل وطن

أحمد خشانة – مستقبل وطن

جيفارا محمد – مستقبل وطن

فايزة أبوحرب – مستقبل وطن





- غرب الدلتا

محمد رشاد عثمان – مستقبل وطن

محمد صبري ابراهيم – مستقبل وطن

إيهاب أبو كليلة – مستقبل وطن

أحمد شعبان - التجمع

باهر محمد أمين – الشعب الجمهوري

هند حنفي – مستقبل وطن

دينا هلال – الحرية المصري

محمد وجيه – مستقبل وطن

وليد الشرمه – مستقبل وطن

أشرف الصيرفي – مستقبل وطن

سمير قاسم – مستقبل وطن

وجيه رشدي – مستقبل وطن

سعيد ضيف الله – مستقبل وطن

هبه مكرم – مستقبل وطن

صالح سلطان – مستقبل وطن





أما بالنسبة للنظام الفرد فجاءة نتيجة الانتخابات كما يلي:





مستقبل وطن:

1- عبد الحي الرفاعي عبيد

2- أحمد حسين صبور

3- جمال أبو الفتوح محمد

4- ياسر محمد ذكي

5- محمد المنزلاوى

6- خالد مصطفى عبد الوهاب

7- أحمد سمير زكريا

8- رأفت كمال زكي سوس

9- سامح الشيمي

10- سعد عبد المولى

11- علاء الدين محمد جاد

12- السيد ابراهيم

13- محمد محمود حمزة

14- نشأت متري صليب

15 - سيد عبد حامد شافعي

16-سيد عبد الحميد سالم

17- سمير محمد البيومي

18- مصطفى سعيد آمين

19- نصيف حفناوي سيد

20- مصطفى بيومي

21- وليد صلاح مصطفى

22- طارق أحمد محمد

23- جمال عبد الظاهر محمد

24- محمد عبد المعطي علي

25- عبده عبده عطية

26- ثروت فتح الباب

27- رضا محمد الحسيني

28- نور الدين السيد محمد

29- عبد المجيد عبد العاطي

30- محمد محمد السيد

31- أحمد صلاح فريد

32- محمد سليم السيد

33- احمد أنور محمد

34- عمرو محمد عبد الحميد

35 - علاء الدين ناصف

36- أحمد علي محمد

37- إيهاب يوسف فؤاد

38- عمرو محمد السعيد

39- محمود عبد الله

40- حسن قنديل علي

41 -السيد القفاص

42 - أمين جابر

43 - عادل حسن

44 - أحمد محمد عبد الرحمن

45 - عيد علي مهدي

46 - محمد حميدة

47- محمد سعد زكي

48 - عادل ناصر

49 - عصام هلال عفيفي

50 - أحمد قطب

51 - عمر زايد

52 - أحمد دياب

53 - عمرو عكاشة

54- محيي حافظ

55- أحمد محسن مبارك

56- محمد علي عبد الفضيل

57- وليد عبد الرحمن

58- عمرو أبو السعود

59- حاتم المليجي

60- زين العابدين أحمد محمد

61- محمد عبد الحميد صالح

62- طارق حسن محمد

63- معتز احمد صفوت

64- أشرف حسين

65- مجدي عبد الرحيم سليم

66- علي عطوة

67- سالم شتيوي

68 - محمد علي أحمد السيد





الشعب الجمهوري

1- فؤاد سعد فؤاد

2- محمد أحمد حسين

3- أسامة فهيم

4- محمد سعيد حسب النبي

5- محمد علي أحمد السيد

مستقل:

هادي لويس مرجان