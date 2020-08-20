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أخبار العالم

مصادر يمنية: ميليشيا الحوثي تستهدف قرى المدنيين بالأسلحة الثقيلة بالحديدة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 09:25 ص
ميليشيا الحوثي
ميليشيا الحوثي
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أ ش أ
استهدفت ميليشيا الحوثي الانقلابية مناطق مأهولة بالسكان في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا جنوب الحديدة، غرب اليمن في إطار خروقاتها المستمرة للهدنة الأممية.
ونقلت قناة "العربية" الفضائية اليوم الخميس، عن مصادر يمنية محلية، قولها إن ميليشيا الحوثي أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة على مناطق وقرى سكنية مستخدمة سلاح 12.7 وسلاح 14.5 بشكل متواصل، مسببةً حالة من الخوف والهلع لدى المواطنين والمزارعين في المنطقة.
وكثفت ميليشيات الحوثي من خروقاتها للهدنة الأممية بقصف واستهداف مناطق متفرقة في محافظة الحديدة مخلفة آلاف الضحايا من المدنيين الأبرياء.
في سياق ذاته، أحبطت القوات اليمنية المشتركة محاولة الميليشيات الحوثية استحداث تحصينات ضمن خروقاتها المتصاعدة لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة.
وأوضح الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن الميليشيات الحوثية حاولت استحداث تحصينات في قطاع كيلو 16 شرق مدينة الحديدة كما أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة صوب المناطق المحررة في ذات القطاع وسرعان ما تم التعامل معها بنجاح.
وأكد أن وحدات من القوات المشتركة اشتبكت مع عناصر الميليشيات بمختلف الأسلحة الرشاشة وأجبرتها على الفرار بعد مصرع وجرح عدد منها، فيما أصيب اثنان من أفراد القوات المشتركة.
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