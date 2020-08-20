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مرأة

لو عندك كرش .. انسفيه بهذا المشروب السحري

الخميس 20/أغسطس/2020 - 12:33 م
صدى البلد
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آلاء حسن
مشروبات للتخسيس من أشهر المشروبات على الاطلاق فهي تساعد بشكل كبير على حرق الدهون وتخسيس الجسم بطريقة سريعة وفعالة واليكم مشروبات للتخسيس سهلة التحضير.


وتعاني أغلب النساء من مشكلة الوزن الزائد لذلك تبحث باستمرار عن طرق لانقاص الوزن واليكم مشروبات للتخسيس سهلة وسريعة التحضير.


مشروبات للتخسيس


القهوة

يتم استخدام القهوة من قبل الناس في جميع أنحاء العالم لتعزيز مستويات الطاقة ورفع الحالة المزاجية، هذا لأن القهوة تحتوي على مادة الكافيين ، وهي مادة تعمل كمنشط في الجسم وقد تفيد في إنقاص الوزن ويمكن أن تقلل القهوة من تناول الطاقة وتعزز التمثيل الغذائي ، مما قد يساعدك على إنقاص الوزن.

وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على 33 بالغًا يعانون من زيادة الوزن أن أولئك الذين شربوا القهوة التي تحتوي على 6 ملغ من الكافيين لكل كيلوغرام من وزن الجسم يستهلكون سعرات حرارية أقل بكثير من أولئك الذين شربوا أقل الكافيين أو عدم وجود كافيين على الإطلاق، وثبت أيضًا أن تناول الكافيين يزيد من عملية التمثيل الغذائي ويعزز حرق الدهون في العديد من الدراسات الأخرى



الشاي الاسود

يحتوي الشاي الأسود على مركبات قد تحفز فقدان الوزن، والشاي الأسود هو نوع من الشاي تعرض للأكسدة مما أدى إلى نكهة أقوى ولون أغمق.


والشاي الأسود غني بالبوليفينول بما في ذلك مجموعة من مركبات البوليفينول تسمى الفلافونويد، وتعد مادة البوليفينول من مضادات الأكسدة القوية التي قد تساعد في تقليل وزن الجسم ويعتبر الشاي من مشروبات التخسيس.


وظهرت الدراسات أن مادة البوليفينول الموجودة في الشاي الأسود تعزز فقدان الوزن عن طريق تقليل تناول السعرات الحرارية وتحفيز تكسير الدهون وتعزيز نمو بكتيريا الأمعاء الصديقة .


وأظهرت دراسة أجريت على 111 شخصًا أن أولئك الذين شربوا 3 أكواب من الشاي الأسود يوميًا لمدة ثلاثة أشهر فقدوا وزنًا أكبر وكان لديهم انخفاض أكبر في محيط الخصر مقارنة بمجموعة التحكم .


وجدت دراسة أخرى في 2734 امرأة أن أولئك الذين تناولوا كميات أكبر من الأطعمة والمشروبات الغنية بالفلافونويد مثل الشاي الأسود كان لديهم دهون أقل بكثير في الجسم ودهون البطن من النساء اللواتي تناولن كميات أقل من الفلافونويد الغذائية

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