وصفات تخسيس سريعة جدا للكرش والأرداف.. تحول الجسم لماكينة حرق

وصفات تخسيس مضمونه وسريعة هو ما تبحث عنه الكثير من السيدات التى ترغب فى التخلص من الوزن الزائد وتحويل الجسم لمكينة حرق دهون.
فإذا كنت تبحثين عن وصفات للتخسيس السريع جدا يمكنك الأعتماد على الوصفات التالية فهى وصفات تخسيس الأرداف و الكرش بسرعه مذهلة ونتائجها مضمونة يمكنك الأعتماد عليها بجانب إتباع رجيم فعال لإنقاص الوزن .
إليك وصفات تخسيس طبيعية سريعه جدا لنسف الكرش والارداف :
وصفات تخسيس لتعزيز الأيض
وصفات تخسيس البطن والأرداف كثيرة جدا لكن يمكنك تجربة الوصفات التالية فهى تساعد على تعزيز الأيض وحرق الدهون و تساعد على زيادة التمثيل الغذائي وتحسين الهضم وسيصبح جسمك نحيفًا ومتناسقًا وسترتفع مستويات الطاقة لديك
وصفات تخسيس.. بالجريب فروت والرمان
مشروب الجريب فروت والرمان
ماذا تحتاجين ..
نصف كوب جريب فروت
نصف كوب رمان
1 ملعقة صغيرة عسل عضوي
قليل من الملح
نصف كوب رمان
1 ملعقة صغيرة عسل عضوي
قليل من الملح
كيف تطبقين الوصفة ..
ضعي الجريب فروت والرمان في الخلاط. وقومى بسحقهم جيدا وأسكبيها في كوب وأضيفى العسل ورشة ملح أسود ويقلب جيدًا قبل الشرب.
وصفات تخسيس البطن بالقرفة والليمون
مشروب القرفة والأناناس
ماذا تحتاجين
1 كوب أناناس
نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة السيلاني
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
رشة ملح أسود
كيف تطبقين الوصفة
ضعي الأناناس في الخلاط واخلطي جيدًا واسكبى الأناناس المخلوط في كوب وأضيفى مسحوق القرفة وعصير الليمون والملح الأسود.ويقلب جيدا.
فوائد مشروب تخسيس البطن
يحتوي الأناناس على البروميلين ، وهو مزيج من العديد من الإنزيمات التي تساعد على الهضم ، وتحد من الالتهابات ، وتمنع تجلط الدم.
تساعد القرفة على خفض نسبة الجلوكوز في الدم ، وكبح الشهية أما الليمون فهو غني بفيتامين C ، وله نشاط مضاد للأكسدة ويعزز المناعة
وصفات للتخسيس السريع جدا
مشروب الجنزبيل والكمون
ماذا تحتاجين ..
كيف تطبقين الوصفة
فوائد مشروب الزنجبيل للتخسيس السريع جدا
يحتوي الزنجبيل على مركب نشط يسمى gingerol يساعد على منع مشاكل الأمعاء المختلفة مثل التهاب المعدة والإسهال واضطراب المعدة ومتلازمة القولون العصبي ويساعد أيضًا على تخفيف آلام المفاصل والصداع النصفي
أما الليمون فهو غني بفيتامين C ، وله نشاط مضاد للأكسدة ، ويعزز المناعة ، وينظم الشبع ووزن الجسم .
أما الكمون له خصائص مضادة لمرض السكر ومضادات الأكسدة ومضادات الميكروبات ومضادة للسرطان ومدر للبول لذلك فهو لا يحافظ على مشاكل الأمعاء فحسب ، بل يساعد أيضًا في إنقاص الوزن.
وصفات تخسيس الارداف بالقهوة
مشروب القهوة وبذور الكتان
ماذا تحتاجين
1 ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان
1 ملعقة صغيرة بذور الكتان المطحونة
ملعقة صغيرة شوكولاتة داكنة مبشورة
1 كوب ماء شرب ساخن
1 ملعقة صغيرة بذور الكتان المطحونة
ملعقة صغيرة شوكولاتة داكنة مبشورة
1 كوب ماء شرب ساخن
كيف تطبقين الوصفة
ضعي ملعقة صغيرة من القهوة في كوب وأضيفي الماء الساخن ويقلب جيدًا ويضاف بذور الكتان المطحونة يقلب جيدًا ويضاف إليه الشوكولاتة الداكنة المبشورة.
فوائد تخسيس الارداف بالقهوة
تحتوي القهوة على مادة الكافيين ، وأظهرت دراسة حديثة أن الكافيين يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن
تساعد بذور الكتان في إنقاص الوزن عن طريق تقليل مقاومة الأنسولين والالتهابات
يمكن أن تزيد الشوكولاتة الداكنة من الشعور بالشبع و يمكنك تناول الشوكولاتة الداكنة بدلًا من شوكولاتة الحليب لإنقاص الوزن
تساعد بذور الكتان في إنقاص الوزن عن طريق تقليل مقاومة الأنسولين والالتهابات
يمكن أن تزيد الشوكولاتة الداكنة من الشعور بالشبع و يمكنك تناول الشوكولاتة الداكنة بدلًا من شوكولاتة الحليب لإنقاص الوزن
بالشاى الأخضر ..وصفات تخسيس الكرش
ماذا تحتاجين
1 ملعقة كبيرة أوراق شاي أخضر
1 كوب ماء
5 أوراق نعناع
1 كوب ماء
5 أوراق نعناع
كيف تطبقين الوصفة
أضيفي أوراق النعناع إلى كوب من الماء واتركيه حتى يغلي واتركه يغلي لمدة 5 دقائق أخرى وأضيفي أوراق الشاي الأخضر واتركيها تنقع لمدة 5 دقائق.
يصفى ويصب الماء المغلي في كوب ويقلب قبل الشرب.
تخسيس الكرش بالقهوة
يحتوي الشاي الأخضر على مادة كاتشين تسمى epigallocatechin (EGCG) والتي تساعد على إنقاص الوزن عن طريق حرق الدهون
كما يساعد النعناع على منع التهاب المعدة ، القولون العصبي ، له خصائص مضادة للأكسدة ، يمنع الحساسية ويحمي من نزلات البرد .
كما يساعد النعناع على منع التهاب المعدة ، القولون العصبي ، له خصائص مضادة للأكسدة ، يمنع الحساسية ويحمي من نزلات البرد .
وصفات طبيعية للتخسيس
فى النهاية دائما تبحث المرأة عن وصفات طبيعية للتخسيس وتعد أفضل الوصفات على الإطلاق وفقا لموقع "stylecraze"
تلك التى تعتمد على الأعشاب
مشروب ماء جوز الهند للتخسيس السريع
ماذا تحتاجين
1 كوب ماء جوز الهند
نصف كوب أناناس
½ ملعقة صغيرة من بذور الشمر المطحونة
رشة ملح أسود
ماذا تحتاجين
1 كوب ماء جوز الهند
نصف كوب أناناس
½ ملعقة صغيرة من بذور الشمر المطحونة
رشة ملح أسود
كيف تطبقين المشروب
قومى بعصر الأناناس باستخدام الخلاط ويضاف ماء جوز الهند وبذور الشمر المطحونة ويصب مشروب جوز الهند اللذيذ في كوب.
ويضاف الثلج قبل الشرب.
ويضاف الثلج قبل الشرب.
فوائد المشروب
يساعد ماء جوز الهند في إنقاص الوزن عن طريق قمع الشهية وزيادة الشبع كما أنه مفيد للبشرة ووظائف الكلى المناسبة .
يحتوي الأناناس بروميلين، وهو ما يعزز الهضم، ويقلل من الالتهاب، ويساعد على منع تخثر الدم.
تعمل بذور الشمر على تنشيط عملية الهضم وتمنع الانتفاخ وعسر الهضم والغثيان. يساعد القولون النظيف في الامتصاص السليم للعناصر الغذائية ويساعد على طرد السموم مما يؤدي إلى فقدان الوزن .
يحتوي الأناناس بروميلين، وهو ما يعزز الهضم، ويقلل من الالتهاب، ويساعد على منع تخثر الدم.
تعمل بذور الشمر على تنشيط عملية الهضم وتمنع الانتفاخ وعسر الهضم والغثيان. يساعد القولون النظيف في الامتصاص السليم للعناصر الغذائية ويساعد على طرد السموم مما يؤدي إلى فقدان الوزن .