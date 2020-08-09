وصفات تخسيس سريعة جدا للكرش والأرداف.. تحول الجسم لماكينة حرق

الوزن الزائد وتحويل الجسم لمكينة حرق دهون. وصفات تخسيس مضمونه وسريعة هو ما تبحث عنه الكثير من السيدات التى ترغب فى التخلص منوتحويل الجسم لمكينة حرق دهون.

رجيم فإذا كنت تبحثين عن وصفات للتخسيس السريع جدا يمكنك الأعتماد على الوصفات التالية فهى وصفات تخسيس الأرداف و الكرش بسرعه مذهلة ونتائجها مضمونة يمكنك الأعتماد عليها بجانب إتباعفعال لإنقاص الوزن .







إليك وصفات تخسيس طبيعية سريعه جدا لنسف الكرش والارداف :





وصفات تخسيس لتعزيز الأيض







تساعد على زيادة التمثيل الغذائي وتحسين الهضم و سيصبح جسمك نحيفًا ومتناسقًا وسترتفع مستويات الطاقة لديك

وصفات تخسيس البطن والأرداف كثيرة جدا لكن يمكنك تجربة الوصفات التالية فهى تساعد على تعزيز الأيض وحرق الدهون و







وصفات تخسيس.. بالجريب فروت والرمان







مشروب الجريب فروت والرمان







ماذا تحتاجين ..







نصف كوب جريب فروت

نصف كوب رمان

1 ملعقة صغيرة عسل عضوي

قليل من الملح





كيف تطبقين الوصفة ..











ضعي الجريب فروت والرمان في الخلاط. وقومى بسحقهم جيدا وأسكبيها في كوب وأضيفى العسل ورشة ملح أسود ويقلب جيدًا قبل الشرب.





وصفات تخسيس البطن بالقرفة والليمون







مشروب القرفة والأناناس







ماذا تحتاجين







رشة ملح أسود





كيف تطبقين الوصفة





ضعي الأناناس في الخلاط واخلطي جيدًا واسكبى الأناناس المخلوط في كوب وأضيفى مسحوق القرفة وعصير الليمون والملح الأسود.







فوائد مشروب تخسيس البطن





وصفات للتخسيس السريع جدا





مشروب الجنزبيل والكمون







ماذا تحتاجين ..





1 بوصة من جذر الزنجبيل

1 كوب ماء بارد

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكمون

كيف تطبقين الوصفة يقطع الزنجبيل ويوضع في الخلاط ويضاف الماء البارد ويسكب ماء الزنجبيل المخلوط في كوب ويضاف عصير الليمون ومسحوق الكمون المحمص ويقلب جيدًا قبل الشرب. فوائد مشروب الزنجبيل للتخسيس السريع جدا يحتوي الزنجبيل على مركب نشط يسمى gingerol يساعد على منع مشاكل الأمعاء المختلفة مثل التهاب المعدة والإسهال واضطراب المعدة ومتلازمة القولون العصبي ويساعد أيضًا على تخفيف آلام المفاصل والصداع النصفي

أما الليمون فهو غني بفيتامين C ، وله نشاط مضاد للأكسدة ، ويعزز المناعة ، وينظم الشبع ووزن الجسم . أما الكمون له خصائص مضادة لمرض السكر ومضادات الأكسدة ومضادات الميكروبات ومضادة للسرطان ومدر للبول لذلك فهو لا يحافظ على مشاكل الأمعاء فحسب ، بل يساعد أيضًا في إنقاص الوزن.

وصفات تخسيس الارداف بالقهوة







مشروب القهوة وبذور الكتان





ماذا تحتاجين







1 ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان

1 ملعقة صغيرة بذور الكتان المطحونة

ملعقة صغيرة شوكولاتة داكنة مبشورة

1 كوب ماء شرب ساخن



كيف تطبقين الوصفة





ضعي ملعقة صغيرة من القهوة في كوب وأضيفي الماء الساخن ويقلب جيدًا ويضاف بذور الكتان المطحونة يقلب جيدًا ويضاف إليه الشوكولاتة الداكنة المبشورة.





فوائد تخسيس الارداف بالقهوة









تساعد بذور الكتان في إ



يمكن أن تزيد الشوكولاتة الداكنة من الشعور بالشبع و يمكنك تناول الشوكولاتة الداكنة بدلًا من شوكولاتة الحليب لإنقاص الوزن

تحتوي القهوة على مادة الكافيين ، وأظهرت دراسة حديثة أن الكافيين يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن تساعد بذور الكتان في إ نقاص الوزن عن طريق تقليل مقاومة الأنسولين والالتهاباتيمكن أن تزيد الشوكولاتة الداكنة من الشعور بالشبع و يمكنك تناول الشوكولاتة الداكنة بدلًا من شوكولاتة الحليب لإنقاص الوزن





بالشاى الأخضر ..وصفات تخسيس الكرش







ماذا تحتاجين





1 ملعقة كبيرة أوراق شاي أخضر

1 كوب ماء

5 أوراق نعناع





كيف تطبقين الوصفة

أضيفي أوراق النعناع إلى كوب من الماء واتركيه حتى يغلي واتركه يغلي لمدة 5 دقائق أخرى وأضيفي أوراق الشاي الأخضر واتركيها تنقع لمدة 5 دقائق.

يصفى ويصب الماء المغلي في كوب ويقلب قبل الشرب.







تخسيس الكرش بالقهوة





يحتوي الشاي الأخضر على مادة كاتشين تسمى epigallocatechin (EGCG) والتي تساعد على إنقاص الوزن عن طريق حرق الدهون

كما يساعد النعناع على منع التهاب المعدة ، القولون العصبي ، له خصائص مضادة للأكسدة ، يمنع الحساسية ويحمي من نزلات البرد .







وصفات طبيعية للتخسيس







فى النهاية دائما تبحث المرأة عن وصفات طبيعية للتخسيس وتعد أفضل الوصفات على الإطلاق وفقا لموقع " stylecraze"



تلك التى تعتمد على الأعشاب











مشروب ماء جوز الهند للتخسيس السريع



ماذا تحتاجين

1 كوب ماء جوز الهند

نصف كوب أناناس

½ ملعقة صغيرة من بذور الشمر المطحونة

رشة ملح أسود





كيف تطبقين المشروب







قومى بعصر الأناناس باستخدام الخلاط ويضاف ماء جوز الهند وبذور الشمر المطحونة ويصب مشروب جوز الهند اللذيذ في كوب.

ويضاف الثلج قبل الشرب.





فوائد المشروب







يساعد ماء جوز الهند في إنقاص الوزن عن طريق قمع الشهية وزيادة الشبع كما أنه مفيد للبشرة ووظائف الكلى المناسبة .



يحتوي الأناناس بروميلين، وهو ما يعزز الهضم، ويقلل من الالتهاب، ويساعد على منع تخثر الدم.



تعمل بذور الشمر على تنشيط عملية الهضم وتمنع الانتفاخ وعسر الهضم والغثيان. يساعد القولون النظيف في الامتصاص السليم للعناصر الغذائية ويساعد على طرد السموم مما يؤدي إلى فقدان الوزن .



1 كوب أناناسنصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة السيلاني2 ملعقة كبيرة عصير ليمونويقلب جيدا.يحتوي الأناناس على البروميلين ، وهو مزيج من العديد من الإنزيمات التي تساعد على الهضم ، وتحد من الالتهابات ، وتمنع تجلط الدم.تساعد القرفة على خفض نسبة الجلوكوز في الدم ، وكبح الشهية أما الليمون فهو غني بفيتامين C ، وله نشاط مضاد للأكسدة ويعزز المناعة